NASCE A PISTOIA “VITAMINA T — IL TEATRO FA BENE”

A cura di Teatri di Pistoia e Far. Com., con il sostegno del Comune di Pistoia è un progetto che promuove il benessere dei bambini e delle famiglie attraverso il teatro, da ora, in città, “disponibile” anche in farmacia. Saranno messi a disposizione 700 biglietti ad un prezzo simbolico per favorire l’accesso agli spettacoli per famiglie e bambini fino ai 14 anni

PISTOIA. La cultura fa bene, lo sappiamo, numerosi studi confermano ormai che può ridurre l’incidenza di alcune patologie e contribuire in maniera significativa alla salute psicofisica. Teatri di Pistoia nel 2023/2024 ha inserito cura, nella sua accezione più ampia, insieme a comunità, gioia e gioco, tra le parole chiave che orientano la Stagione, ma anche la visione a lungo termine dell’ente e in questo contesto nasce Vitamina T – il Teatro fa bene, progetto pilota ideato da ATP e Far.Com. Farmacie Comunali di Pistoia, con il sostegno del Comune di Pistoia, che miscela in parti uguali il valore che portano con sé questi quattro, preziosi sostantivi. L’idea è di mettere cura, implementare il benessere, la gioia e la coesione delle comunità, in questo caso di bambini e famiglie, attraverso il gioco del teatro, reso accessibile alla più ampia fascia di persone possibile, anche grazie a prezzi di accesso estremamente contenuti.

Per le famiglie e i bambini dai 3 ai 10 anni e per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, a partire dal 14 dicembre saranno disponibili nelle quattro Farmacie Comunali della città 700 tagliandi da convertire in altrettanti biglietti (fino a esaurimento dei posti riservati alle singole iniziative) per alcuni spettacoli della Stagione di Teatro ragazzi Ri- Belli, di Danza e, per la Musica, della Stagione Cameristica.

Sia i bambini che gli adulti accompagnatori spenderanno quattro euro a spettacolo (per Ri-Belli) o sei euro (per la musica e la danza). Su ogni tagliando (da trasformare in biglietto presso la biglietteria del Teatro Manzoni, almeno una settimana prima della rappresentazione), sono riportate le informazioni relative a titoli e date degli spettacoli. L’invito alle famiglie, insegnanti ed educatori è quello di recarsi in farmacia per ottenere i tagliandi, con l’idea che crescita, sviluppo del senso critico e della creatività e la trasmissione di corretti stili di vita siano obiettivi comuni, sui quali è possibile fare rete.

Margherita Semplici, assessore al Bilancio e alle Società Partecipate del Comune di Pistoia dice: “Far.Com. e il Comune di Pistoia confermano il sostegno alle iniziative culturali di ATP valorizzando il legame tra la cultura, la salute e il benessere, soprattutto nella fase evolutiva.”

Sandra Palandri, Amministratore Unico di Far.Com. commenta: “Far.Com. da sempre collabora con le istituzioni per concretizzare sul territorio la propria mission, promuovendo iniziative sociosanitarie mirate a favorire il benessere psicofisico della persona. Il progetto Vitamina T ha fin dall’inizio entusiasmato sia perché rivolto ai giovanissimi, sia perché è una proposta divertente (il sorriso fa sempre bene alla salute), che speriamo possa allietare ed avvicinare al “teatro” le giovani generazioni”.

Dichiara Gianfranco Gagliardi, direttore generale di ATP – Teatri di Pistoia: “Siamo molto felici di annunciare la nascita di Vitamina T perché è frutto di una prolifica collaborazione con Far.Com. e perché, se quest’anno abbiamo deciso di fare della parola cura uno dei nostri timoni, è stato soprattutto pensando, prima di tutto, a chi ne ha più diritto, ovvero i bambini e con loro tutte le categorie socialmente più fragili.

Nelle nostre intenzioni questa è solo un tappa di una serie di azioni che prendono in carico le specificità di ciascun target cui vogliamo rivolgerci, nessuno escluso, dovere tipico di un servizio pubblico come il teatro”.

Il primo spettacolo disponibile nel carnet delle proposte è Love is in the air, di e con Andrea Farnetani, in programma il 15 gennaio, seguono il 21 gennaio Esercizi di fantastica, da un’idea di Giorgio Rossi, dell’Associazione Sosta Palmizi, il 25 febbraio Agenzia di viaggi Marisa, di e con Elisa Consagra, l’8 marzo Grand Jeté, di e con Silvia Gribaudi e MM Contemporary Dance Company, il 9 marzo il concerto di Janoska Ensemble, il 17 marzo la poesia di Quattro passi – Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima, di e con Antonio Catalano.

Biglietteria Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127) 0573 991609 – 27112 (martedì e giovedì ore 16/19; mercoledì ore 11/15, venerdì e sabato 11/13 e 16/19). La biglietteria aprirà anche un’ora prima degli spettacoli presso la sede della rappresentazione.

[sirianni — teatridipistoia]