NASCE IL CENTRO DI FORMAZIONE CALCISTICO FEMMINILE INTER

PISTOIA —QUARRATA. Come già comunicato attraverso le nostre pagine social, desideriamo comunicare la nascita di un progetto importante che riguarda il calcio femminile; tale progetto nasce dalla collaborazione tra le nostre due Società, il Tau Calcio e l’ASD Olmi di Quarrata.

Si tratta di un Centro di Formazione Inter indirizzato alle ragazze residenti nelle province di Lucca, Pistoia e Prato e di età compresa tra i 10 e i 15 anni.

Sarà portato avanti con una stretta collaborazione con la società milanese (il Tau Calcio è già da 10 anni Centro di Formazione Inter per il settore maschile) che prevede visite degli istruttori dell’Inter che trasmetteranno le loro metodiche di lavoro, visite delle nostre ragazze presso le loro strutture e partecipazioni a tornei con altri Centro di formazione Inter.

Saranno a disposizione per questo progetto 3 strutture, il campo sportivo Caramelli di Vignole di Quarrata, lo Stadio di Altopascio e il Centro Sportivo di Badia Pozzeveri.

Le ragazze parteciperanno ai vari campionati di competenza previsti dalla FIGC per le categorie Under 12 e Under 15.

Particolare importante, i gruppi non saranno misti, ma composti da sole femmine.

Questo è il primo passo verso la costituzione di un Settore giovanile Femminile importante che vada col tempo ad abbracciare tutte le categorie compresa una futura prima squadra.

Chi fosse interessato a chiedere informazioni può farlo a questi numeri telefonici: 338/8181131 – 327/1192301.

I responsabili del progetto sono Daniele Ferranti e Dino Fedi.

