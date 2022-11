NASCE L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ITTS FEDI FERMI

Lunedì 14 novembre alle 21 la prima riunione per la costituzione formale

PISTOIA. [a.b.] Nasce a Pistoia l’associazione “Amici dell’Itts Fedi Fermi”.

Il nuovo sodalizio si costituisce per volere di ex alunni della scuola. Lunedì 14 settembre alle 21 nei locali scolastici in via Panconi, 14 è in programa la prima riunione con l’obiettivo della costituzione formale della associazione che ha come scopo quello di favorire il rapporto fra scuola-territorio-famiglie, anche al fine di contribuire al finanziamento di progetti scolastici (tramite la quota associativa annuale o mediante iniziative tipo mostre o eventi), organizzare incontri con ditte all’interno della scuola coerenti con gli indirizzi di specializzazione, aumentare le disponibilità a percorsi di stage, favorire e contribuire alla manutenzione e al miglioramento dei laboratori.

“Può far parte dell’associazione — si legge in una circolare della scuola — chiunque lo voglia: ex alunni, genitori di alunni, professori, aziende e enti”.

Per informazioni contattare: Linda Cecchi: lindacecchi74@gmail.com oppure Christina Dubbers: christina@dubbers.de