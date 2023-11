NASCE L’OLIO DI GALCIANA!

38 famiglie partecipano alla raccolta 2023, producendo circa 100 bottiglie da 750 cl

PRATO. La Proloco di Galciana è orgogliosa di annunciare il successo del progetto Olio di Galciana per l’anno 2023, con la partecipazione attiva di 38 famiglie. La raccolta delle olive è stata completata con successo, e la trasformazione ha dato vita a un olio d’oliva di altissima qualità, con una produzione di circa 100 bottiglie da 750 cl.

Il progetto prende spunto dalle istanze promosse dal governo italiano attraverso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per favorire la coltivazione di prodotti alimentari in cui l’Italia non è autosufficiente. Nonostante l’Italia sia il secondo produttore di olio di oliva in Europa e il quarto a livello mondiale, il Paese continua ad importare ingenti quantità per soddisfare la domanda interna.

Con l’avvio del progetto Olio di Galciana, la comunità ha risposto a questa sfida nazionale, contribuendo attivamente all’aumento della produzione nazionale di olio d’oliva di alta qualità. La richiesta al Comune di Prato per piantare ulivi nel territorio di Galciana è un passo ulteriore per garantire una produzione sostenibile e aumentare l’autosufficienza del nostro paese.

Il progetto non solo rappresenta la produzione di un olio eccellente ma offre anche l’opportunità per la collettività di fregiarsi della paternità di un prodotto di altissimo livello: l’Olio di Galciana. Questo risultato riempie di orgoglio la comunità e darà l’impulso per la creazione della Festa dell’Olio di Galciana. Questo evento non solo avrà un valore simbolico e identitario per il territorio, ma contribuirà anche ad aumentare il giro economico del paese, favorendo lo sviluppo locale.

L’olio nuovo sarà ufficialmente presentato al pubblico durante l’apericena del 30 novembre 2023 (ore 20.00), organizzato dalla Proloco di Galciana presso il circolo Renzo degli Innocenti in Via Andrea Costa, 62 a Galciana.

La Proloco di Galciana invita tutti i cittadini a partecipare a questo evento, celebrando insieme il risultato di questa iniziativa collettiva.

Ringraziamo tutte le famiglie che hanno contribuito al successo di questo primo anno e invitiamo la collettività a condividere con noi la gioia di questo risultato.

Il Presidente Proloco Galciana

Ubaldo Mannini