NATALE A MONTEMURLO CON TANTE ATTIVITÀ PER I BAMBINI, DAL TEATRO AI LABORATORI CREATIVI

Martedì 21 dicembre concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Oste. Mercoledì 22 dicembre spettacolo “The late Christmas” e il 23 dicembre alla Gualchiera “La signora rubafeste”

MONTEMURLO. In attesa del Natale a Montemurlo sono tanti gli appuntamenti pensati soprattutto per i bambini, per regalare loro momenti di gioia e serenità. Martedì 21 dicembre la banda della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo regalerà a tutti i montemurlesi il concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Oste (piazza Amendola)

Mercoledì 22 dicembre ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) il movimento di cultura teatrale I Formaggini Guasti propongono The Late Christmas Show, un divertente spettacolo natalizio; prenotazione obbligatoria al telefono 328 2718519. Sempre per i più piccoli giovedì 23 dicembre alle ore 17 al Centro Culturale La Gualchiera andrà in scena lo spettacolo La signora Rubafeste con Laura Belli e Lorenzo Torracchi; prenotazioni telefono 340 2556348 – 338 7403172.

Il primo giorno delle vacanze natalizie, venerdì 24 dicembre, è dedicato ad un laboratorio creativo per bambini dal titolo L’albeRocca. I Formaggini Guasti insegneranno a costruire piccoli alberelli di Natale che potranno decorare la tavola delle feste. Il laboratorio si svolgerà dalle ore 10 alle 12 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3 – Montemurlo). Prenotazioni al telefono 3282718519. Sempre il 24 dicembre da non perdere Un Natale quasi perfetto, uno spettacolo di animazione di strada con Gunter Rieber.

Lo spettacolo farà tappa alle ore 16 in piazza Amendola a Oste e alle 17 a Montemurlo via Montalese (centro cittadino).

Un’altra occasione per trascorrere momenti insieme è Il Cinema delle feste, i più bei film per bambini e famiglie a ingresso gratuito. L’appuntamento è al centro sociale Il Villaggio del sorriso (via Toti, 23 a Oste) venerdì 24 dicembre ore 17,30. Il Cinema delle feste ritornerà poi domenica 26 dicembre ore 17 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3).

Infine, per vivere la vera atmosfera del Natale il Gruppo trekking La storia camminata la vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 21,30 propone la tradizionale fiaccolata e messa di Natale ad Albiano a Casa Fonte. Il ritrovo dei partecipanti è alle 21,30 al piazzale ex campo solare. Seguirà un caldo ristoro per tutti i partecipanti. Informazioni tel. 0574-720613.

INFORMAZIONI: Per gli eventi in spazi chiusi è richiesto il possesso del super green pass (escluso ragazzi con meno di 12 anni), salvo quelli in biblioteca dove è sufficiente il green pass- base. Per partecipare agli eventi le prenotazioni sono consigliate scrivendo alla mail: promo.cultura@comune.montemurlo.po.it .

Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it e sui canali social dell’amministrazione comunale.

