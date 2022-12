NATALE A MONTEMURLO, TUTTI GLI EVENTI DEL FINE SETTIMANA

Oggi e domani, domenica alla Misericordia di Montemurlo c’è il Villaggio di Babbo Natale, mentre in biblioteca ci si diverte con laboratori di animazione alla lettura

MONTEMURLO. Natale a Montemurlo continua questo fine settimana con tanti eventi dedicati soprattutto ai bambini. Oggi, sabato 10 dicembre e domani domenica 11, alla Misericordia di Montemurlo (via Contardi), in collaborazione con la Proloco e la pasticceria Figaro, arriva Il villaggio di Babbo Natale.

Alla Sala Banti stasera alle ore 21,15 la compagnia teatrale de I formaggini guasti porta in scena lo spettacolo The late Christmas show 2022. Alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte, aperta in via straordinaria domenica 11 dicembre dalle 14,30 alle 18,30, ritornano i laboratori di animazione alla lettura per bambini dai 3 agli 8 anni.

Alle ore 16,30 nello spazio del Libro parlante si potrà partecipare a Il Pettirosso e Babbo Natale a cura di Lisa Biancalani.

Il piccolo Robin ha donato i suoi caldi vestitini a tutti gli amici. Com’è gentile! Ma cosa accadrà la vigilia di Natale, quando si ritroverà tutto solo al freddo? I bambini e le bambine partecipanti dovranno realizzare e colorare la loro versione di alcuni maglioncini di Natale da abbinare ai personaggi dell’albo illustrato per poi realizzare una versione per il proprio maglioncino di Natale.

Per partecipare è necessaria la prenotazione telefono 0574-558567 oppure scrivere a bibliotecacomune.montemurlo.po.it. La giornata si chiude alle ore 17 nel chiesino di Villa Giamari (via Bicchieraia, 1) con Amena, la formazione musicale di clarinetti che proporrà un concerto.

[masi —comune di montemurlo]