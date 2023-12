NATALE A MONTEMURLO, TUTTI GLI EVENTI PER LE PROSSIME FESTIVITÀ

Domani 23 dicembre ore 21 nel salone parrocchiale Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi con il coro gospel Black & White. Nel pomeriggio i laboratori creativi di Arti Aperte

MONTEMURLO. L’attesa del Natale a Montemurlo è in compagnia dell’arte e della musica. Domani, sabato 23 dicembre, dalle ore 15 alle 17 al Circolo Nuova Europa di Oste (via Curiel) il gruppo teatrale I formaggini Guasti con il Comune, propongono Arti aperte, simpatici laboratori per creare, liberare la fantasia e stare insieme. Il primo appuntamento è con Il mio albero è speciale. Un addobbo caramelloso per l’albero di Natale. Il 29 dicembre arriva Una letterina da Rovaniemi, laboratorio per far arrivare a Babbo Natale i ringraziamenti per i doni ricevuti. La prenotazione è obbligatoria telefono 328 2718519.

Sempre domani sera, sabato 23 dicembre alle ore 21 nel salone parrocchiale di Fornacelle si potrà assistere allo spettacolo Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, una rappresentazione della natività di Gesù a cura del coro gospel Black & White e del gruppo teatrale I Fabbricanti di Sogni. I costumi di scena sono forniti dalla parrocchia di Iolo. L’ingresso è libero e gratuito.

«Ci auguriamo che le prossime festività possano rappresentare un momento di serenità, soprattutto per le famiglie che hanno subito i danni dell’alluvione — dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Natale a Montemurlo propone eventi adatti a tutti per stare insieme»

SBIANCO NATAL Andrà in scena il prossimo 29 dicembre ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) lo spettacolo Sbianco Natal a cura della compagnia i Formaggini Guasti e il gruppo di arti sceniche .Il Natale può sempre riservare sorprese: alla serenità delle serate in famiglia e alla gioia del ricevere e scambiarsi doni, si mescolano storie misteriose e inquietanti, leggende paurose come quella del Krampus, un essere demoniaco che fu domato da San Nicola, ovvero Babbo Natale.

Storie popolate da personaggi inquietanti possono rendere un Natale quantomeno insolito. Insomma: si può ridere di qualcosa che spaventa? Certo! A Natale puoi. Ingresso a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni 328 2718519

ULTIMO DELL’ANNO A TEATRO – Il sipario della Sala Banti si alza per l’anteprima di stagione (fuori abbonamento) domenica 31 dicembre alle ore 22, 30 con lo spettacolo Questa sono io di Antonella Questa. Un reading nel quale Antonella Questa accompagna lo spettatore nelle storie dei personaggi che animano due tra i suoi spettacoli più di successo: Vecchia sarai tu! e Un sacchetto d’amore. Come raccontare il nostro rapporto col tempo che passa, la nostra ricerca di amore e di riconoscimento? Quali sono i meccanismi umani e familiari che ci spingono verso lo shopping compulsivo? Antonella affronta con la consueta ironia le dinamiche relazionali di oggi, costrette a fare i conti con un mondo sempre più rivolto al consumo, alla performance, al bisogno di avere per affermarsi.

A mezzanotte è previsto il brindisi con spumante e panettone. L’evento è promosso dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Per prenotazione biglietti telefono 350 0989104 (anche messaggi Whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì; mail: salabantiprosa@gmail.com. Costo del biglietto 15 euro

[masi —comune di montemurlo]