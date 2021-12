NATALE A PRATO, AL VIA DA OGGI IL PROGETTO DEL COMUNE SOSTENUTO DA CNA TOSCANA CENTRO

Un sostegno per le attività del centro

PRATO. Il Natale è anche condivisione e proprio da questo concetto parte l’idea del Comune di coinvolgere le associazioni di categoria e i consorzi del centro nel cartellone delle iniziative che da oggi al 25 dicembre renderanno più calda l’atmosfera di festa. Pur con le restrizioni che impediscono anche per quest’anno di organizzare concerti in piazza né manifestazioni che possano creare assembramenti.

Sarà comunque un Natale di festa realizzato con il contributo di Cna Toscana Centro, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Federalberghi e dei consorzi di strada che hanno dato il proprio sostegno per la realizzazione di un qualcosa in più che possa invogliare le persone a frequentare il centro città.

«L’obiettivo è aumentare la capacità attrattiva del centro storico», spiega l’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, «sostenere commercio e artigianato in sinergia con tutti i soggetti del territorio per rafforzare senso di comunità».

Tanti sono già gli eventi in programma, Speciale Cassero e Dintorni, Una Piazza da sorseggiare, domani sarà inaugurata la Casetta di Babbo Natale in Piazza Ciardi, luminarie, filo diffusione, trenino lillipuziano, iniziative benefiche come Spesa Amica e molto altro per consentire a tutte le attività del centro e dintorni un afflusso di cittadini pronti allo shopping natalizio.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito dedicato www.nataleaprato.it, sulla pagina Facebook @nataleaprato e su quella Instagram di #noicheilcentro e saranno ricondivisi anche sui canali social @cnatoscanacentro e #giovani.imprenditori.cna.tc.

[lenzi – cna toscana centro]