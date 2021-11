“NATALE A QUARRATA 2021”: TORNANO LA MOSTRA DEI PRESEPI E LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Luminarie accese dal 27 novembre. Tante novità in programma

QUARRATA. Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, tornano le tradizionali iniziative natalizie, come la mostra dei presepi al polo tecnologico, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Agenore Fabbri, spettacoli per i bambini, concerti e mostre alla Villa Medicea La Magia; non mancheranno neppure alcune novità, tra le quali lo street food in piazza Risorgimento. L’Amministrazione ha infatti organizzato un ricco calendario di iniziative promosse dal Comune e da realtà del territorio.

Gli appuntamenti prenderanno il via sabato 27 novembre, con l’accensione delle luminarie cittadine, dell’albero di Natale e del nuovo addobbo luminoso posizionato in piazza Risorgimento, alla presenza della Filarmonica Giuseppe Verdi, del coro Gospel Singers diretto da Silvia Benesperi ed anche di… Babbo Natale.

“Come Amministrazione – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti — abbiamo lavorato per tornare ad offrire un ricco programma di iniziative rivolte ad adulti e bambini, che spero possano incontrare i gusti dei nostri concittadini e richiamare in città tante persone. Adesso dobbiamo solo sperare che l’andamento dei contagi sul nostro territorio rimanga sotto controllo, con la speranza di poter celebrare queste festività natalizie, se non proprio in maniera tradizionale, almeno un pò più serenamente rispetto allo scorso anno”.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti in programma:

Sabato 4 dicembre, alle ore 16.30 si aprirà la pista di pattinaggio sul ghiaccio “Quarrata Glaciale” in piazza Agenore Fabbri, circondata da stand natalizi. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24 con orario continuativo fino a domenica 9 gennaio 2022 compreso. L’ingresso sarà consentito secondo le vigenti regole anticovid.

0573 774500 Sempre sabato 4 dicembre, alle ore 17, nel Salone espositivo Zampini del polo tecnologico Libero Grassi (piazza Agenore Fabbri) ci sarà “Barba fantasy show” varietà comico di e con Edoardo Nardin, uno spettacolo per bambini ad ingresso gratuito fino a 80 persone. Prenotazione obbligatoria al numero(Biblioteca comunale: tutti i giorni da lunedì a venerdì ore 9 – 12).

Sabato 11 dicembre, inoltre, sarà inaugurata la mostra “L’arte del presepe” nella piazza coperta Luigi Vangucci del Polo Tecnologico Libero Grassi (piazza Agenore Fabbri). L’esposizione dei presepi realizzati da artigiani, associazioni e scuole del territorio rimarrà aperta fino al 6 gennaio compreso, con il seguente orario: da lunedì a venerdì ore 16-20, sabato e domenica ore 10.30 – 12.30 e 16 – 20. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Chiusura anticipata alle 18 per il 24 e 31 dicembre. L’ingresso è gratuito, nel rispetto delle vigenti norme covid. Lo stesso giorno, alle ore 18, nel salone espositivo Zampini del Polo Tecnologico Libero Grassi si terrà lo spettacolo teatrale per bambini “Gino il Re” di e con Francesco Dendi e Edoardo Nardin. Ingresso gratuito fino a 80 persone. Prenotazione obbligatoria al numero 0573 774500 (Biblioteca multimediale G.Michelucci: dal lunedì al venerdì ore 9 – 12).

Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre, piazza Risorgimento, ospiterà lo street food “Italia Tipica”, con prodotti tipici regionali per degustazione e asporto.

Sabato 18 dicembre, alle ore 16.00, nei locali della Tinaia della Villa Medicea La Magia, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione permanente delle opere donate al Comune di Quarrata dall’artista Giuseppe Gavazzi. Anche in questo caso la prenotazione sarà obbligatoria al numero 0573 774500 (Biblioteca multimediale G.Michelucci: dal lunedì al venerdì ore 9 – 12).

Quest’anno torna anche la “Tombola di Natale”, con premi natalizi e scambio di auguri con panettone e spumante, domenica 19 dicembre, ore 16-19, nel Salone Zampini del Polo Tecnologico Libero Grassi. La partecipazione è gratuita fino ad un massimo di 90 persone.

Domenica 26 dicembre, alle ore 16.30, alla chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole, torna anche il tradizionale Concerto di Santo Stefano della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata.

Venerdì 31 dicembre, alle 23.00, in piazza Agenore Fabbri ci si scambierà gli auguri e si festeggerà insieme l’arrivo del nuovo anno con la “Notte di San Silvestro alla pista di pattinaggio”.

Domenica 2 gennaio, alle ore 16, al Salone affrescato della Villa Medicea La Magia ci sarà il “Concerto di Capodanno: canzoni per l’anno che verrà”, con Daniele Biagini (pianoforte), Antonella Grumelli (voce).

Giovedì 6 gennaio 2022, a partire dalle 14.30, in piazza Risorgimento, torna la Befana della Misericordia con “Dal Cielo scende la Befana”.

La partecipazione alle iniziative in programma sarà consentita secondo le disposizioni anticovid.

Gli appuntamenti in programma non finiscono qui; il programma completo si trova nella locandina allegata.

[quilici — comune di quarrata]