natale in città. ALLA “SAN GIORGIO” IL LABORATORIO PER BAMBINI DI YOULAB CHRISTMAS CAMP

Appuntamento in programma domani mercoledì 4 gennaio

PISTOIA. Nell’ambito del calendario di “Natale in città” domani mercoledì 4 gennaio alle 9.30 nella Biblioteca San Giorgio si terrà il laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni “YouLab Christmas Camp. Natale in … gioco”.

Per partecipare occorre prenotarsi all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it.

Info: 0573 371600 oppure www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

[comune di pistoia]