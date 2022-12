NATALE IN CITTÀ: LE INIZIATIVE DA VENERDÌ 9 A DOMENICA 11 DICEMBRE

Partiti dal 1° dicembre, proseguono gli appuntamenti del nutrito calendario di “Natale in città”.

PISTOIA. Venerdì 9 dicembre doppio appuntamento alla Biblioteca San Giorgio. Dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 è previsto il mercatino “di libro in libro”, un’edizione speciale natalizia con laboratorio creativo. A cura degli Amici della San Giorgio. Info 0573 371600 o scrivere all indirizzo www.sangiorgio.comune.pistoia.it. Alle 17 nell’auditorium Terzani per il ciclo “Leggere, raccontare incontrarsi” sarà presentato “Don Milani – il maestro. Un esempio di scuola innovativa e inclusiva” di Francesca Banchini e Silvia Mannelli. Interverrà Sandra Gesualdi assieme alle autrici. L’ingresso è libero e l’evento è a cura della Biblioteca San Giorgio. Info 0573 371600 – www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

Sempre Venerdì 9 dicembre alle 18 al Parco di Montuliveto i “Canti di Natale in serra. A Montu si canta con Kao Academy”, a cura di APS Amici di Montuliveto. Info www.montuliveto.it .

Alle 20 al teatro Il Funaro “Shakespeare da tavolo. Le opere raccontate in 40 minuti”, con aperitivo e a seguire lo spettacolo di e con Massimiliano Barbini ed altre stoviglie. Il progetto nasce dall’esperienza del Funaro ed è a cura di ATP Teatri di Pistoia. Per informazioni sull’ingresso contattare lo 0573 991609 o scrivere all’indirizzo www.teatridipistoia.it . Alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini “Filumena Marturano”, regia di Nando Cascianelli, eseguito dalla compagnia di teatro Meléte. L’iniziativa mira a una raccolta fondi per il Comitato i Sogni di Jo. Info cecilia1961cb@gmail.com.

Sabato 10 dicembre dalle 15 e domenica 11 dicembre dalle 09.30 a Valdibrana sarà presente “Il Villaggio di Babbo Natale”. L’iniziativa è gratuita. In caso di maltempo sarà posticipata a sabato 17 e domenica 18 dicembre. A cura della Proloco Valdibrana, info pl.valdibrana@gmail.com.

Sabato 10 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 nella Biblioteca San Giorgio continua il mercatino “di libro in libro”, un’edizione speciale natalizia con laboratorio creativo, a cura degli Amici della San Giorgio. Info 0573 371600 o scrivere all’indirizzo www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

Sabato 10 dicembre sono inoltre in programma altri appuntamenti. Alle 16 nell’auditorium Marcello “Cesare” della Fabbri Forum Banca Alta Toscana, si celebrerà la giornata dei diritti umani con l’iniziativa “Non c’è giustizia senza umanità”. Sarà presentato il libro “Senza Pregiudizio” e proiettato il film “Stabat Mater, un percorso nell’anima dei detenuti del carcere di Pistoia”. A cura dell’associazione Electra Teatro & Musica Pistoia APS, info teatroelectra@hotmail.com.

Alle 16.30 in Palazzo Buontalenti e Antico Palazzo dei Vescovi si terrà una visita guidata alla mostra “Mauro Bolognini, un nouveau regard: Il cinema, il teatro e le arti”. A cura di Pistoia Musei. Info e prenotazioni: www.pistoiamusei.it – edu@pistoiamusei.it.

Alle 17 nella zona mostre della Biblioteca San Giorgio, si inaugurerà la personale “Animalità” di Paolo Tesi. L’ingresso è libero e le opere rimarranno esposte fino al 20 gennaio 2023. Info 0573 371600 – www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

Alle 17 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, per il ciclo “Donne speciali, geniali, diverse”, la traduttrice Alessandra Petrelli presenta “Dal Bauhaus Al Giardino dei Tarocchi: l’arte che illumina la vita – Ise Frank e Niki de Saint Phalle”. Ingresso libero. L’evento è a cura del gruppo di lettura Passeggiate Narrative. Info 0573 371600 – www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

Sempre alle 17 nella chiesa di Sant’Andrea si terrà il concerto di canti natalizi “È sempre Natale”. Ingresso libero, a cura del coro Genzialella Aps. Info bastiano.g@ufptrade.it – bartolini.mulino@gmail.com.

Ancora alle 17 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso letterario Maria Maddalena Morelli “Corilla Olimpica, Città di Pistoia”, quinta edizione. A cura di associazione Etruria Faber Music, per informazioni: info@etruriafabermusic.com – 3382385077, www.etruriafabermusic.com.

La giornata di sabato 10 dicembre termina con l’ultimo appuntamento alle 21 nel saloncino della musica di Palazzo de’ Rossi con la stagione Pistoiese di musica da camera (61° edizione) “Odisee” con Alexandra Soumm al violino e Illya Amar al vibrafono. A cura di ATP Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript. Info 0573 991609, www.teatridipistoia.it.

Domenica 11 dicembre dalle 15 alle 18 alla Casa Sicura della Giorgio Tesi Group ci sarà l’iniziativa “Natale Sicuro”, che mira alla formazione e all’informazione su come vivere in sicurezza in casa. A cura dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco, info 0573 31412, casasicuravvf@gmail.com.

Alle 16 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, seguirà lo spettacolo “RI-BELLI Teatro ragazzi” di e con Teresa Bruno e di produzione Teatro C’art. La fascia d’età consigliata è dai 3 anni. A cura di ATP Teatri di Pistoia, per informazioni 0573 991609 – www.teatridipistoia.it

Alle 18 a Palazzo de’ Rossi con “Le note del desiderio: Bolognini e Morricone”, un omaggio a Mauro Bolognini con la proiezione del film “Per le antiche scale”, presentato da Michele Galardini. A cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, info@fondazionecrpt.it.

Apertura dei Musei Civici. In occasione del Ponte dell’Immacolata i Musei Civici resteranno aperti in via straordinaria fino alle 18 anche venerdì 9 dicembre. Pertanto giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18.

Mostra di presepi. Le 40 esposizioni della Natività dal titolo In Cammino verso la Stella negli Antichi Magazzini e nell’atrio del Palazzo comunale si possono visitare fino al 1° gennaio da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Mercatini, mercato straordinario e antiquario. Giovedì 8 dicembre in via Roma sarà presente la fiera promozionale “900 in via Roma e dintorni”, mentre in piazza Giovanni XXIII, da giovedì 8 a domenica 11 dicembre ci sarà il mercatino natalizio, con stand provenienti da tutta Italia che proporranno specialità alimentari e regionali, ma anche articoli di qualità, artigianali, prodotti naturali, biologici e del benessere. Domenica 11 dicembre, per l’intera giornata, appuntamento in piazza del Duomo con il mercato cittadino straordinario e nella Cattedrale di via Pertini con il mercato antiquario.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 10 alle 19 al Polo Culturale Puccini Gatteschi ci sarà “Il mercatino di Natale di arti e artigianato, le storie continuano”, un’esposizione artigianale con proiezione di video e momenti musicali con le scuole pistoiesi. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia nei locali adiacenti cui si accede dall’ingresso del Polo Puccini Gatteschi. A cura dell’associazione G713, info puccinigatteschi@gmail.com.

Pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco. Fino al 12 gennaio è aperta nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 1 e da lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle ore 14.30 alle ore 24.

[comune di pistoia]