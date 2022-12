NATALE IN CITTÀ: LE INIZIATIVE DI OGGI E DOMANI

Un calendario ricco di appuntamenti

PISTOIA. Continuano gli appuntamenti del calendario di “Natale in città”.. Oggi mercoledì 7 dicembre alle 17 in piazza della Resistenza “Fiabe a testa in giù. Letture itineranti dal sud del mondo”. A cura dell’associazione L’Acqua Cheta, info e prenotazioni Bottega del Commercio Equo e Solidale allo 0573 20758. Alle 17 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio è in programma la presentazione del libro “Maledetta crisi e altri racconti” di Maria Eva Paolini. Sarà presente l’autrice e interverrà Maria Lorello. Ingresso libero, info 0573 371600 – www.sangiorgio.comune.pistoia.it .

Sempre oggi mercoledì 7 dicembre sono previsti altri due appuntamenti. Alle 17 all’Officina delle opportunità (ex Mèlos) si svolgerà “Natale in musica”, concerto degli studenti del liceo musicale Forteguerri e delle scuole medie a indirizzo musicale.

A cura di Intrecci Cooperativa Sociale, per informazioni info@intreccicoop.it . Alle 21 al Teatro Manzoni con lo spettacolo “Cenerentola”, un balletto in un atto di produzione della compagnia Nuovo Balletto di Toscana e in co-produzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. A cura di ATP Teatri di Pistoia, info 0573 991609 – www.teatridipistoia.it .

Domani giovedì 8 dicembre è possibile viaggiare sul “Porrettana Express”, il treno storico che esegue la tratta da Pistoia a Porretta. Per informazioni su orari e prenotazioni scrivere all’indirizzo info@porrettanaexpress.it . Alle 16 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini è previsto il concerto lirico del gruppo di accompagnamento della Filarmonica Borgognoni. Per informazioni 0573 26394 – bandaborgognoni@gmail.com .

Mostra di presepi. Le 40 esposizioni della Natività dal titolo In Cammino verso la Stella negli Antichi Magazzini e nell’atrio del Palazzo comunale si possono visitare domenica 4 dicembre dalle 15.30 (orario dell’inaugurazione) fino alle 19 e poi dal 5 dicembre al 1° gennaio da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Mercatini. Giovedì 8 dicembre si svolgeranno la fiera promozionale “900 in via Roma e dintorni” e il mercatino natalizio in piazza Giovanni XIII.

Pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco. Fino al 12 gennaio è aperta nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 1 e da lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle ore 14.30 alle ore 24.

[comune di pistoia]