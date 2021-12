“NATALE IN CITTÀ”: OGGI GLI AUGURI DEL SINDACO TOMASI

L’incontro di fine anno con il primo cittadino è alle 17 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini

PISTOIA. È in programma per questo pomeriggio alle 17 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, il tradizionale incontro di fine anno con il sindaco Alessandro Tomasi, al quale è invitata a partecipare la cittadinanza. Seguirà, alle 18.30, l’inaugurazione della mostra #NATIVI100, a cura di Giovanna Uzzani, promossa e realizzata dal Comune di Pistoia/Musei Civici, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci, Tempo Reale, l’associazione Eletto Arte e l’Archivio Nativi. Inserita nella programmazione espositiva di Palazzo Fabroni, la rassegna celebra il centenario della nascita del pittore pistoiese Gualtiero Nativi (Pistoia, 1921 – Greve in Chianti, 1999), riconosciuto maestro dell’astrattismo italiano del secondo Novecento.

Il calendario di eventi “Natale in città”, organizzato dal Comune di Pistoia in collaborazione con numerose associazioni del territorio, prevede sempre per oggi sabato, alle 17, nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio il Concerto degli auguri con i Pistoia Gospel Singers.

Al Teatro Manzoni è in programma Il malato immaginario di Molière, con Emilio Solfrizzi, adattamento e regia di Guglielmo Ferro. Sono previste repliche fino a domenica 19 dicembre. Si tratta di una produzione della Compagnia Molière/La Contrada – Teatro Stabile di Trieste in collaborazione con Teatro Quirino – Vittorio Gassman.

Per informazioni sugli spettacoli teatrali e per la prevendita dei biglietti, contattare la biglietteria del Teatro Manzoni ai numeri 0573 991609, 0573 27112, www.teatridipistoia.it.

La giornata di domani domenica 19 dicembre prevede dalle 17 alle 20, nella Galleria Nazionale in via Atto Vannucci, “Natale in Galleria” con Babbo Natale e musica dal vivo in collaborazione con l’Associazione Galleria Nazionale.

Atmosfere struggenti, magiche e natalizie alle 17.30, nella chiesa di Sant’Ignazio in piazza dello Spirito Santo con il concerto “In… Canti di Natale” eseguito dal Coro Città di Pistoia, diretto dal Maestro Gianfranco Tolve.

Alle 21, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, il Rotary Club Pistoia-Montecatini propone un concerto del gruppo ‘Route 66’, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Saranno eseguiti dal vivo molti brani di musica rock degli anni 60, arricchiti da filmati e immagini legati a quel decennio

Gli appuntamenti – ad eccezione degli spettacoli teatrali e del concerto dei ‘Route 66’ – sono a ingresso libero, fino esaurimento posti.

Accesso con Green pass, come da normativa vigente.

Il programma di Natale in città è pubblicato sul sito internet e nella pagina Facebook del Comune e sulla pagina www.cultura.comune.pistoia.it.

