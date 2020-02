NEI PROSSIMI GIORNI ASFALTATURE IN IN TRATTO DI VIALE MATTEOTTI E IN ALTRE STRADE

PISTOIA. Le attività di manutenzione e ripristino del manto stradale proseguono in diverse zone del territorio comunale. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo, si interverrà in Viaccia dei Ciantelli, via del Paradiso di San Pantaleo, via di San Piero in Vincio, in un tratto di circa 400 metri dall’intersezione con via Gora e Barbatole — via Guglianese, e in viale Matteotti, da viale Italia a via Cavallerizza (asfaltatura della porzione laterale di una corsa). Si tratta di interventi programmati dal Comune sia in pianura sia in collina, per un investimento complessivo di 700.000 euro.

Nell’ambito del progetto elaborato dai tecnici del Comune e in fase di attuazione, sono terminate già le bitumature in via Casella di Santomato, via della Chiesina, via dei Gatti, via Boschereccia, via Forramoro e via di Cafaggio, via Ferrucci, via delle Logge, via delle Mura Urbane, via di Selvapiana, via Case Geri Selvapiana, via Villa di Cireglio e via Nerucci.

I lavori saranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Co.Edil srl di Montemurlo e Endiasfalti spa di Agliana, che si è aggiudicato i lavori.

In fase di progettazione ulteriori programmi di manutenzione straordinaria suddivisi in diversi lotti di manutenzione di viabilità montane, collinari e cittadine.

Modifiche alla viabilità

Per eseguire lavori di risanamento e bitumatura della sede stradale, nei prossimi giorni saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

In viaccia dei Ciantelli, mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, saranno vietati la sosta (con rimozione forzata) e il transito. Consentito il passaggio attraverso percorsi alternativi individuati lungo via Nazario Sauro oppure attraverso via Gonfiantini e con restituzioni del doppio senso di circolazione nelle aree a senso unico.

In via del Paradiso di San Pantaleo, dalle 8 alle 18 di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio saranno istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata e di transito. Compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza e ai residenti.

In via di San Piero in Vincio, in un tratto di circa 400 metri dall’intersezione con via Gora e Barbatole-via Guglianese, venerdì 7 e sabato 8 febbraio sarà vietata la sosta con rimozione forzata e il transito, consentendo il passaggio attraverso i percorsi alternativi individuati attraverso via Gora e Barbatole e via Nuova di Pieve a Celle (Provinciale).

In viale Matteotti, nel tratto da viale Italia a via Cavallerizza, il 10 e 11 febbraio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico deviato sulla porzione di carreggiata che resterà libera, mentre i pedoni potranno utilizzare appositi percorsi protetti.

[comune di pistoia]