NEL CHIOSTRO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO UN EVENTO DEDICATO ALLA SCRITTRICE PISTOIESE LAURA NERVI

PISTOIA. Martedì 13 luglio alle ore 18.30 nel chiostro della chiesa di San Francesco si terrà un evento dal titolo “Ricordo di Laura Nervi (a cinquant’anni dalla nascita). Profilo culturale ed esistenziale”.

L’iniziativa è nell’ambito degli incontri di letteratura “L’Aperto” organizzati da Comune di Pistoia, Associazione Culturale “Isole nel Sapere” e librerie indipendenti Lo Spazio, libreria Cino e Fahrenheit Pistoia.

Laura Nervi era una geniale e giovane scrittrice pistoiese scomparsa l’11 settembre di tre anni fa. Il suo ricordo, che la rassegna “L’Aperto” ha organizzato, assume un particolare valore perché si intreccia quest’anno con la volontà di far ripartire il Premio Vallecorsi per la drammaturgia teatrale, per la quale la scrittrice fu premiata, giovanissima, nel 2004.

Un premio prestigioso, nato nel 1949 su idea dei compagni di lavoro di Francesco Vallecorsi, per rendere omaggio a colui che, prematuramente scomparso, aveva animato la Filodrammatica realizzata nel circolo aziendale dell’allora Officina San Giorgio e che è interrotto ormai da vari anni.

Nell’arco della sua attività il concorso pistoiese ha annoverato alcuni dei nomi più significativi della storia teatrale italiana del secondo Novecento. Alla fine degli anni ’90 l’archivio del gruppo “Amici del Vallecorsi” venne affidato in deposito alla Biblioteca Forteguerriana presso la quale è stato interamente inventariato.

Oggi, in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, particolarmente simbolica e di buon auspicio è la volontà dell’Associazione “Amici del Vallecorsi per il teatro” e dell’Amministrazione Comunale di Pistoia di organizzare alcuni eventi per far ripartire questo Premio, cominciando innanzitutto con il ricostruire la sua storia.

La prima iniziativa è infatti una mostra alle Sale Affrescate del Palazzo Comunale dal 20 agosto al 12 settembre che esporrà le immagini più belle ed evocative di questo evento che ha scritto una pagina importante della storia culturale della nostra città, e non solo.

In questo contesto più che mai significativa è la commemorazione di Laura Nervi, affidata a tre oratori d’eccezione: Simona Polvani, dell’Ecole des Arts de la Sorbonne di Parigi, stretta collaboratrice di un noto Premio Nobel per la Letteratura; Lorenzo Franchini, professore all’Università Europea di Roma, già impegnato ai vertici di alcune delle maggiori istituzioni culturali del Paese; Luca Gesualdo, umanista, già attivo presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

A moderare l’incontro sarà il professore Giuseppe Grattacaso, le letture sono affidate alla storica Francesca Rafanelli. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

