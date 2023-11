NEL GIARDINO ANNA MAGNANI SARANNO INSTALLATE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Da oggi 15 al 17 novembre previste modifiche alla viabilità per lavori di scavo per la posa dei cavi necessari al collegamento della strumentazione

PISTOIA. Prosegue l’ampliamento del sistema di videosorveglianza a Pistoia. Da oggi, mercoledì 15 novembre, prenderanno il via i lavori di scavo per la posa di cavi necessari a collegare le telecamere che, prossimamente, saranno installate nel giardino Anna Magnani presente all’interno di piazza Monteoliveto 5, dietro il Teatro Manzoni.

Le nuove telecamere si aggiungeranno a quelle già installate nel centro storico, nei maggiori parchi e parcheggi della città e in alcune aree in cui la percezione della sicurezza è più a rischio.

Una volta sistemate, anche le nuove strumentazioni saranno collegate con le centrali operative delle forze dell’ordine e contribuiranno a combattere episodi di delinquenza, atti vandalici e fenomeni di degrado sia in termini di prevenzione che dal punto di vista operativo.

Nell’ambito del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del comune di Pistoia e in base alle richieste di sicurezza dei cittadini, le telecamere saranno installate anche in altre zone, in accordo con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Pistoia.

Modifiche alla viabilità. Per permettere i lavori, da oggi mercoledì 15, fino al 17 novembre in piazza Monteoliveto 5, dietro il Teatro Manzoni (all’interno della quale è presente il giardino Anna Magnani), sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso e l’uscita dal parcheggio Manzoni e ai residenti della zona mediante l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato a vista in via della Vigna e la direzione obbligatoria a sinistra in uscita dal parcheggio.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

