NEL PERIODO ESTIVO, TANTI TURISTI IN BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

Si avvicendano gli appassionati, i curiosi e i bibliotecari di altre città

PISTOIA. Tra giugno e luglio sono stati numerosi i visitatori italiani e stranieri che hanno varcato il portone della Forteguerriana, una biblioteca storica tra le più antiche d’Italia (la sua fondazione è tradizionalmente datata 1473) che custodisce un ricco patrimonio di manoscritti, incunaboli, cinquecentine, periodici, disegni e stampe.

Dopo un pò di titubanza iniziale, le persone si muovono tra le sale con ammirazione, che diventa ancora maggiore quando risulta possibile mostrare loro alcuni dei suoi tesori: manoscritti antichi, come l’Iliade del XV secolo appartenente alla libreria di Sozomeno (umanista pistoiese) oppure il Libro d’ore, codicetto miniato di rara eleganza e preziosità; incunaboli (i primi libri stampati), come la Commedia di Dante del 1472, solo per citarne alcuni.

Diverse le tipologie di turista: capita il bibliotecario di un’altra città, o anche straniero, che pone domande tecniche; l’appassionato, che chiede di poter fotografare i libri miniati; il curioso, che vuol sapere il numero totale dei documenti conservati. Si creano anche situazioni particolari, come il bibliotecario in pensione che non finirebbe più di raccontare la sua storia, il turista americano che chiede di poter vagare di sala in sala, passando da un volume a un altro come “di fiore in fiore” per accrescere la propria ispirazione artistica oppure la famiglia di turisti che vorrebbe lasciare in biblioteca la figlia a studiare, benché senza libri.

Tanti visitatori evidenziano dunque un interesse crescente per il patrimonio culturale cittadino, che va oltre le principali attrazioni, una voglia di scoprire la città, di curiosare tra le sue tante peculiarità.

Intanto, fino al primo settembre, nella sala Gatteschi è possibile visitare anche la mostra “A spasso nella Pistoia medievale” che propone un itinerario tra vie, luoghi e monumenti pistoiesi attraverso l’esposizione di guide, cartoline e altri documenti storici che ci invitano a osservare la città con lo sguardo del visitatore del passato.

La biblioteca Forteguerriana e la biblioteca San Giorgio rimarranno chiuse al pubblico da lunedì 14 a sabato 19 agosto.

[comune di pistoia]