NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ INIZIA IL PERCORSO VERSO LA FONDAZIONE POLITEAMA

Oggi al voto la delibera in Consiglio comunale

PRATO. Va oggi al voto del consiglio comunale la delibera che indica la strada del nuovo Politeama pratese Spa.

Al 31 dicembre 2019, infatti, è avvenuta l’acquisizione definitiva dell’immobile di via Garibaldi, di proprietà di Politeama Pratese Spa e dei suoi tanti soci. Sempre in riferimento al 31 dicembre 2019, la legge Madia impone agli enti pubblici di verificare ogni anno le proprie partecipazioni societarie e di dismettere quelle quote di società che non sono coerenti con le finalità dell’ente e i limiti imposti dalla legge.

Ma il Comune di Prato, considerato l’indiscutibile valore dell’esperienza teatrale del Politeama, ha individuato la forma della Fondazione come approdo e punto di partenza per questa nuova fase. Tutti i soci saranno coinvolti nelle apposite sedi in un percorso che si snoderà nei tempi necessari, come già ne è stato informato il Consiglio di Amministrazione.

“Ci auguriamo che i teatri possano aprire le porte quanto prima – auspicano il sindaco Matteo Biffoni e la Presidente Beatrice Magnolfi —. Il Politeama è pronto ad accogliere il suo pubblico e a lavorare per il futuro”

[comune di prato]