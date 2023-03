NELLA CATTEDRALE DI VIA PERTINI TORNA IL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO

Domani domenica 12 marzo per l’intera giornata

PISTOIA. Domenica 12 marzo, per l’intera giornata, torna il consueto appuntamento con il Mercato Antiquario, ospitato all’interno della Cattedrale in via Pertini.

Una manifestazione del calendario pistoiese che si ripete ogni seconda domenica del mese e che vede la partecipazione di un gran numero di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.

All’interno dello spazio espositivo di via Pertini (ex Breda), cittadini e turisti potranno ammirare e acquistare svariati oggetti: chincaglierie, vinili, abiti, mobili e tanto altro.

Per gli appassionati l’appuntamento continua ad aprile per le vie del centro storico.

[comune di pistoia]