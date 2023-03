NELLA EX CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA LA MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTO, VEDO, RACCONTO. IL RITRATTO DELLA SALUTE”

Promossa dalla associazione Voglia di Vivere di Pistoia sarà inaugurata martedì 21 marzo

PISTOIA. Il concorso fotografico “Sento, vedo, racconto. Il ritratto della salute” – giunto alla 5a edizione – come consuetudine prende ufficialmente il via con la Camminata in Città, evento di punta che l’associazione Voglia di Vivere organizza dal 2013 ogni prima domenica di ottobre per dare inizio alle attività previste durante il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Il concorso stimola le opportunità per riparlare della salute, e ancor di più della prevenzione, offrendo alle persone l’occasione per interpretare il tema secondo punti di vista propri, originali e da condividere insieme, generando nuove occasioni di dialogo e crescita consapevole a proposito del benessere.

Delle foto arrivate in concorso saranno presentate le sedici selezionate dalla giuria tecnica indicata nel regolamento – composta dalla pittrice Rossella Baldecchi, dalla fotografa Laura Pelagatti e dalla grafica Sandra Marliani –, immagini che ogni visitatore potrà valutare per poi esprimersi votando la sua preferita con un’apposita scheda consegnata all’ingresso.

Lo spazio espositivo è lo stesso della precedente edizione, quello della ex Chiesa di San Giovanni Battista reso disponibile dalla Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista, che Voglia di Vivere ringrazia per averne concesso l’uso gratuitamente.

Voglia di Vivere ringrazia anche il Cral Usl 3 sezione fotografica “Il Ceppo” per la preziosa collaborazione data alla gestione del concorso.

Lo scorso anno la mostra contò oltre 300 presenze durante i 10 giorni di apertura, fu occasione importante per promuovere le attività che l’associazione offre a supporto della salute, ma fu anche occasione per molti turisti – che incuriositi entrarono a visitare la mostra – di ammirare incantati la suggestione che la sede espositiva suscita.

L’inaugurazione si terrà martedì 21 marzo alle 11,30 e la mostra resterà aperta fino alla fine del mese: chi volesse visitarla potrà farlo dal lunedì al sabato in orario 10,00-12,00 e 15,30,18,30 (domenica chiuso).

Ex Chiesa San Giovanni Battista – corso Gramsci 39, Pistoia

Info: Voglia di Vivere – 0573 964 345

vogliadivivere@vdvpistoia.org

www.vdvpistoia.org

[chirimischi — associazione voglia di vivere]