NELL’EX ORATORIO DELLA VERGINE ASSUNTA LE OPERE LIGNEE DI ALESSANDRO GONFIANTINI

Dal 30 aprile al 1 maggio compreso si terrà la mostra “Bella e feroce”

SERRAVALLE. Il fine settimana dal 30 aprile al 1 maggio sarà un’occasione in più per visitare l’ex Oratorio della Vergine Assunta a Serravalle paese che aprirà le porte per ospitare la mostra Bella e feroce di Alessandro Gonfiantini.

Si tratta di una esposizione di opere scolpite nel legno che vanno dal sacro al profano. L’artista, infatti, oltre a intagliare figure sacre, si ispira anche a personaggi comuni che hanno fatto parte della sua infanzia.

Alessandro Gonfiantini, 34 anni, di Casalguidi ha iniziato a scolpire il legno dopo il lutto che lo ha colpito con la morte del padre. Il bisogno di esprimersi, di trovare una risposta a mille domande e la voglia di creare qualcosa destinata a rimanere.

La scelta di intagliare il legno è dovuta alla forza di questo materiale che è sempre vivo ed in movimento continuo e riesce a trasformarsi con il tempo.

[innocenti — comune di serravalle]