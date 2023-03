« NEQUE SEMPER ARCUM TENDIT APOLLO… »

Oggi a Pistoia tutti hanno potuto tirare un respiro di sollievo: come Apollo mi sono soffermato a suonare la lira e non a scagliare dardi. Ma se è andata bene, domani è un altro giorno…

Che peccato che l’avvocata Giunti non possa gustare queste parole in latino

MA MOLTI CHE QUAGGIÙ HANNO SOGGIORNO

UN VIOLÌN NON DISTINGUONO DA UN CORNO

Oggi mi sono riposato. Ho aperto una pausa di silenzio: facendo forse un torto ai pregiudizi di un sostituto come Giuseppe Grieco. Lui, infatti, mi vede e mi definisce “polemico a gratis”. Anche in camere di consiglio che non mi riguardano e non sono mie, ma nelle quali Ei mi “appella” (verbo caro al giudice Luca Gaspari), mi nomina e mi reclamizza alla platea. Come quando, assai scorrettamente e iniquamente, rammentò, nell’aula in cui Gaspari eseguiva i suoi compiti, senza però onorare la verità storica dei fatti (art. 21 Cost.), il nome di miei familiari che niente avevano a che fare con le aggressioni di stalking giudiziario rivòltemi da “intimidatori” ammalati di «sindrome da falsa testimonianza e da calunnia». Oggi mi sono riposato per rigenerarmi e ripartire, domani, col mio solito impegno di tormentatore delle coscienze, rinfrancato nelle forze e nei propositi di illustrare la falsa democrazia, la falsa legalità, la falsa trasparenza, la falsa correttezza, la falsa buona fede che vive e regna fra le «autorità costituite» nei secoli dei secoli, amen!

Neppure Apollo, infatti, tiene costantemente teso l’arco (costa fatica) per colpire i nemici con le sue frecce, come contro gli Achei (vedi, appunto, Orazio, Odi, 2, 10, 19).

Che peccato che l’avvocata Giunti non possa gustare queste parole in lingua originale, ma forse non sola: anche insieme a molti altri che, pur avendo studiato tanto al liceo classico, e pur essendone magnificamente tronfi, sono poi piombati nel cupo medioevo della legge masticata nei tribunali d’Italia e, per contiguità, di Pistoia!

Il significato corrente che si dà alle parole di Orazio è che persino un dio, che ha forza ed energia quasi illimitate, ogni tanto si riposa: cioè che anche i migliori nel dedicarsi a qualsiasi attività, con la massima dedizione, hanno pur bisogno di prendere fiato svagandosi.

Calma, però. Domani è un altro giorno, disse Rossella O’ Hara mentre se ne andava Via col vento.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]