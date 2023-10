NERO LUCE C’EST LA VIE, INAUGURATA LA MOSTRA DI PAOLO AMERINI IN PALAZZO BANCI BUONAMICI

Nelle opere di Amerini paesaggi vissuti, sognati e trasformati in messaggi cromatici

PRATO. Da questo pomeriggio in palazzo Banci Buonamici (via Ricasoli, 17- Prato) è aperta la mostra di Paolo Amerini Nero Luce c’est la vie, promossa dalla Scuola d’arte Leonardo con Signal e il patrocinio della Provincia di Prato e del Comune di Prato.

Per Paolo Amerini dipingere è la ragione di vita e dalla materia pittorica traspare la capacità emotiva di cogliere l’incanto momentaneo del mondo e della sua provvisorietà. In mostra trenta opere di un autore che non ha paura di imprimere sulla tela le emozioni: luoghi vissuti, sognati, conservati nella memoria e trasformati in messaggi cromatici.

«Amerini vocalizza un fraseggio sanguigno con la tela e lo esprime in modalità istintive, mettendo in gioco conoscenze tecniche acquisite e sedimentate nell’articolato viaggio di formazione e sperimentazione artistica», scrive la curatrice della mostra e presidente della scuola d’arte Leonardo, Cinzia Menichetti.

Nelle opere di Amerini si ritroverà lo spirito del viaggiatore che visita molti luoghi: i paesaggi toscani, le atmosfere d’oriente, il mare e la tempesta, visioni familiari d’interni descritte attraverso vasi di fiori. I colori di Amerini sono densi, dati con grandi pennellate, in una visione velocizzata che non ha tempo consequenziale ma che riesce a descrivere e rendere chiare le armonie di ciò che vuole rappresentare.

Per Amerini l’arte è quella che nasce dal gesto impulsivo, selvaggio, come in una catersi liberatoria. I bruni, i verdi, i gialli acidi, i neri e i grigi, i magenmta e i tocchi di rosso e di ciclamino, vibrano e cangiano in “nero luce”.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 ottobre e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Per maggiori informazioni telefono 3493425849 info@scuoladarteleonardo.it

[masi —provincia di prato]