nessun dorma. UN BEL PASTICCIO DI PEDRITO: È INIZIATA LA GIOSTRA A CALCI IN CULO?

Nel purè di patate apèrtosi con l’arresto della comandante Turelli, sta entrando in gioco anche un auto-avvolgimento di giochini di parti civili: tutti si costituiscono contro tutti. O quasi.

Tutti in guerra e tutti giù per terra!

TUTTI PARTE CIVILE: ZITTA E CHETA

SOLA IN DISPARTE SI RIMÀN L’AVETA

E anche il Benesperi che chiede i danni a chi gli portava a casa e in Comune le medicine anti-vomito-diarrea, c’ha alle spalle chi gli chiede di ripagargli i danni di quel comando dei vigili sottodimensionato, che non solo ha fatto impazzire più d’uno, ma che naviga – oggi più che mai – nella mellétta di Agrùmia: fra maldicenze, sputtanamenti, affermazioni e negazioni di fatti che sarebbero accaduti.

L’unica rimasta senza voce e senza querele è la segretaria generale Paola Aveta. Chissà perché? Evidentemente deve aver lasciato che altri andassero avanti – come si dice in Toscana – «a bischero sciolto».

Ma la giostra ormai è partita e ora fermarla è un problema: anche perché piantare un pandemonio di questo genere per una chiavA rapita, è opera davvero degna di miglior causa… È furto aggravato? O è danneggiamento? E la chiavA ’ndo sta? C’è il corpo del reato? o è solo sepolto nella mente della vigilA Traversi. Vedremo…

Forza parti civili! Avanti a tutta birra! Provate a togliervi reciprocamente le brache per toccarvi le chiappe. La Sonia Caramelli – ci dicono, però – se ne sta zitta zitta in disparte. Non chiede. Sembra in attesa.