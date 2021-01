neve. CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA STRADA STATALE 12 PER UN ALBERO CADUTO

I tecnici dell’Anas sono al lavoro per il ripristino della circolazione. Il Comune: “Sconsigliato salvo motivi eccezionali mettersi in viaggio per le prossime ore”

ABETONE CUTIGLIANO. La strada statale 12 “Dell’Abetone e del Brennero” che porta ad Abetone è stata provvisoriamente chiusa: non è possibile quindi arrivare ad Abetone sia per chi viene da Modena che per chi viene dal versante Toscano.

La caduta di piante per l’eccessivo carico di neve ha costretto a prendere questa decisione. Il traffico è provvisoriamente bloccato tra il km 85,500 e il km 91,500. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

“Questo provvedimento – spiegano dal Comune – si è reso necessario per agevolare l’attività dei tanti operatori che stanno ripristinando le varie criticità e per consentire il traffico ad eventuali mezzi di soccorso! È consentita l’uscita da Abetone ma è fortemente sconsigliata.

“A meno che non vi siano motivi eccezionali – aggiungono dal Comune montano – non è il caso di mettersi in viaggio per le prossime ore!”