NEVE SULL’ABETONE, DA STANOTTE VIGILI DEL FUOCO A LAVORO

ABETONE— CUTIGLIANO. Da questa notte i vigili del fuoco sono impegnati nella zona dell’Abetone per far fronte ai danni causati dalle abbondanti nevicate.

Le squadre stanno intervenendo con la fresa per rimuovere la neve dalle strade di collegamento tra le zone di Abetone e Cutigliano, e per la messa in sicurezza numerose piante ed alberi danneggiati dal peso della neve.

Nella clip il lavoro della fresa nella località Le Regine.

https://www.vigilfuoco.tv/sites/default/files/notizia/stanza_106/ae481aa/ae481aa-ABETONE%20EMERGENZA%20NEVE.mp4