NO ALLA ZONA ROSSA SULLA MONTAGNA PISTOIESE

Lo chiedono al Presidente Giani la consigliera regionale Luciana Bartolini e il Commissario provinciale della Lega Sonia Pira

FIRENZE – MONTAGNA. “Pur anteponendo, a qualsiasi considerazione, sempre la salute dei cittadini – affermano Luciana Bartolini e Sonia Pira, rispettivamente Consigliere regionale e Commissario provinciale della Lega – riteniamo che debbano, comunque, essere fatti dei distinguo riguardo all’inserimento o meno di determinati comuni in fascia rossa.”

“Ci riferiamo, solo come esempio – proseguono le esponenti leghiste – alla Montagna Pistoiese che, come tutta la Provincia, rimarrà ancora per altri giorni in regime di massima restrizione.”

“Ebbene – precisano Bartolini e Pira – come riferitoci direttamente dal Sindaco di Abetone – Cutigliano, Alessandro Barachini, tale comune ha, fortunatamente, numeri tali relativi al contagio da Covid 19 che non sono assolutamente da zona rossa.”

“Già la montagna – sottolineano le rappresentanti della Lega – è a causa della pandemia in palese sofferenza, cerchiamo dunque, quando possibile, di non gravarla con ulteriori penalizzazioni.”

“Chiediamo, quindi, con forza al Presidente Giani – concludono Luciana Bartolini e Sonia Pira – di escludere dalla zona rossa, tutti quei luoghi della Provincia di Pistoia che, dati alla mano, segnalano attualmente basse percentuali di persone contagiate.”

[gruppo consiliare regione toscana lega toscana – salvini premier]

