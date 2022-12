NO MULTIUTILITY QUOTATA IN BORSA, LE ASSOCIAZIONI PREPARANO UNA CAMPAGNA DI OPPOSIZIONE

Giovedì 15 dicembre incontro pubblico al Circolo Garibaldi aperto a realtà sociali, associative di ogni natura, sindacali, lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti, cittadine e cittadini

PISTOIA. L’associazione Acqua bene comune pistoia Valdinievole e il forum toscano dei movimenti per l’acqua, invitano ad un incontro che si svolgerà il giovedì 15 dicembre presso la sala del Circolo Garibaldi, Corso Gramsci 52 Pistoia.

Discuteremo sulla cosiddetta Operazione Multiutility Toscana che ha l’obiettivo dichiarato di quotare l’ acqua in borsa, in barba all’esito del referendum del 2011 che affermò il dovere dello Stato alla ripubblicizzazione del servizio idrico.

Nei comuni che già hanno aderito come Pistoia, i cittadini non sono stati informati su un argomento vitale per la Comunità

L’acqua non deve essere consegnata al mercato, ceduta alla logica del profitto , della speculazione finanziaria.

Come impedire questa deriva? Ci riflettiamo assieme, giovedì 15, col supporto di esperti.

Si può ancora salvare l’acqua, tutelare la vita delle persone, ripubblicizzare i servizi essenziali sotto la gestione di Enti di diritto pubblico.

Assieme decideremo una campagna di opposizione a scelte che se adottate, danneggerebbero irrimediabilmente la vita, il futuro della Comunità

L’evento inizia alle 19,30 con un’apericena al costo di 10,00 euro a sostegno della iniziativa.

È gradita la prenotazione al 3396134081

Rosanna Crocini Associazione. Acqua Bene Comune Pistoia e Valdinievole