NO PUTIN-NO ZELENSKY-PACE SUBITO

Rifondazione Comunista Pistoia aderisce alla manifestazione per la pace di venerdì 24 febbraio

PISTOIA. Rifondazione Comunista – S.E. di Pistoia aderisce alla manifestazione per la pace promossa dall’ampio ventaglio di associazioni che si ritrova in Europe for peace in programma venerdì 24 febbraio con partenza alle 18.30 da Piazza San Francesco.

Ad un anno dall’inizio della guerra tra la Russia e l Ucraina, diventa sempre più urgente rilanciare gli sforzi per giungere ad una pace giusta e duratura. Non è infatti più tollerabile che la Nato, l’Unione Europea e la maggior parte dei Paesi europei, in perfetta intesa con gli Stati Uniti, si preoccupino unicamente di armare l’Ucraina con armi sempre più potenti e sofisticate e, insieme, con perfetta simmetria, Putin rilanci le sue ragioni sempre meno credibili.

Occorre prendere atto che, sia pure per responsabilità primaria da parte della Russia, siamo sull’orlo del baratro di un conflitto nucleare. Ma riteniamo anche il Governo italiano e le forze politiche che hanno votato per il proseguimento della guerra, corresponsabili del massacro in corso.

Abbiamo condannato (anche noi come Rifondazione Comunista – S.E.) immediatamente l’invasione di Putin ma riteniamo folle continuare a fomentare l’odio etnico di Zelensky.

È ora di dire basta all’escalation e di esigere un immediato cessate il fuoco e l’apertura di trattative vere. Come sottolineano gli organizzatori nella convocazione della manifestazione di venerdì, l“unica vittoria è la pace ed è la pace la vittoria di cui abbiamo bisogno. Noi saremo in piazza perché in questo tempo e in questo pianeta la pace non si può più costruire con la guerra!

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista – S.E. Pistoia