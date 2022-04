no wall. SAN SALVATORE IN AGNA, NELLA CRIPTA IL “RISVEGLIO” DI MONICA BESSI

Su iniziativa della Propositura di Montale venerdì 22 aprile 2022 ore 17 si inaugura la prima personale del progetto che vede la collaborazione di vari artisti locali

MONTALE. No Wall, che significa letteralmente “no muro”, è un progetto voluto dalla Propositura di Montale (Pistoia) con la collaborazione degli artisti del territorio, i quali hanno accettato di mettersi in gioco attraverso un ciclo di mostre personali a partire dall’antichissima cripta dell’Abbazia di San Salvatore in Agna, una delle chiese romaniche più significative ed interessanti della Toscana.

L’idea di fondo si ispira ad una frase di Papa Francesco: “La sfida della realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigidità contrapposte”. L’arte è sempre stata nella storia mezzo di comunicazione ideale e strumento per riemergere dalle crisi, edificare, unire: quindi NO WALL, costruire ponti e non muri.

Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 17 presso la cripta dell’Abbazia di San Salvatore in Agna si inaugura la prima personale del progetto No Wall: Risveglio, un lavoro di Monica Bessi, una artista visiva che ha ideato una installazione site specific, concepita per questo luogo altamente simbolico, a cura della storica dell’arte e conduttrice Ilaria Magni.

Dopo l’inaugurazione, l’installazione Risveglio di Monica Bessi sarà visitabile per un mese, fino al 22 maggio 2022, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì con orario 17:00 – 19:00 oppure su appuntamento telefonando al numero +39 377 2306812

La Propositura di Montale ha scelto di rivolgersi agli artisti del territorio per ascoltare le voci delle loro diverse personalità, perché possano dare il loro contributo alla riflessione sul senso della storia e della contemporaneità.

Ufficio stampa

redazione@artconnections.tv