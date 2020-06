“NON È QUESTA LA SCUOLA CHE VOGLIAMO”, OGGI LA PROTESTA DI GENITORI, STUDENTI E INSEGNANTI

PISTOIA. [a.b.] Si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 in piazza del Duomo il sit-in statico di protesta indetto a livello nazionale dal Comitato “Priorità alla Scuola”. Sarà una manifestazione collettiva che coinvolgerà contemporaneamente oltre sessanta città italiane.

A scendere in piazza ci saranno assieme ai docenti, famiglie e studenti. Tutti chiederanno una riapertura delle scuole a settembre in sicurezza e con modalità sostenibili per una didattica efficace. Si manifesterà in particolare contro le lezioni di 40 minuti e i doppi turni, contro la bozza del piano scuola 2020-2021 diffusa dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che vede classi spezzettate in piccoli gruppi con alunni dalle età diverse, insegnamenti trasversali per accorpare materie e risparmiare un po’ di ore, didattica mista, metà in presenza e metà a distanza per gli studenti delle scuole superiori.

Alla manifestazione di Pistoia aderirà convintamente anche la Flc Cgil.

A tutti coloro che oggi, giovedì 25 intendono sostenere gli organizzatori in questa iniziativa di sensibilizzazione viene chiesto di:

– mantenere la distanza

– portare con sé la mascherina ed indossarla se necessario

-bambini e ragazzi sono i benvenuti (sono i soggetti da tutelare).

