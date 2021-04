NON “INFANGHIAMO” IL PRIMO MAGGIO!

Il Partito Comunista Toscano e il Comitato 27 febbraio promuovono per sabato 1 maggio a Santa Croce sull’Arno una manifestazione regionale contro l’intreccio mafia-politica-imprenditori-rifiuti

FIRENZE. Primo Maggio a Santa Croce sull’Arno (PI) contro la mafia e la corruzione, per il lavoro, la salute e l’ambiente.

Di fronte a questo orribile intreccio tra politica, criminalità organizzata e vertici imprenditoriali non possiamo non mobilitarci. Quest’anno abbiamo scelto l’epicentro dello scandalo toscano come luogo per svolgere la mobilitazione del Primo Maggio.

Appuntamento quindi alle ore 10:00 a Santa Croce sull’Arno in Piazza del Popolo, di fronte al Comune.

Combattere le mafie, difendere la salute e l ambiente significa, oggi più che mai, difendere il lavoro. La pandemia ha già messo a dura prova la tenuta dei livelli occupazionali nel settore conciario e calzaturiero, dove cresce la preoccupazione per la paventata fine del blocco dei licenziamenti.

A questo si è aggiunto il grave scandalo legato alle infiltrazioni mafiose e allo smaltimento illecito dei rifiuti, con il coinvolgimento di politica e imprenditoria, che mette ancora più a rischio la tenuta dei livelli occupazionali, oltre a descrivere uno scenario assolutamente preoccupante in tema ambientale e di tutela della salute.

Il Primo Maggio scendiamo in piazza per denunciare un sistema politico marcio, che permette alla criminalità organizzata di penetrare nel sistema economico, mettendo in pericolo la nostra salute e il nostro lavoro.

Scendiamo in piazza contro questo sistema politico corrotto, disposto a mettere in vendita la salute ed il lavoro dei cittadini pur di mantenere la poltrona.

Scendiamo in Piazza per chiedere le dimissioni di tutte le figure politiche e amministrative coinvolte.

Scendiamo in piazza per difendere il lavoro e l’occupazione, la salute e l’ambiente.

Come Comitato 27 Febbraio, invitiamo le associazioni e le realtà del territorio ad aderire e ad intervenire scrivendo a comitato27febbraio@gmail.com

COMITATO 27 FEBBRAIO – NO DRAGHI

(Partito Comunista, Patria Socialista, Associazione e rivista Cumpanis, Associazione Politica M-48, Spread.it, Rivista Politica Gramsci Oggi, Movimento per la Rinascita del PCI, Circolo Culturale Proletario)

[nicola bettollini]