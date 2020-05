norme, ma solo per gli altri. SE IN DEMOCRAZIA LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI, PERCHÉ L’ASL DI PISTOIA NON SI È ANCORA MESSA IN REGOLA SULLE MISURE ANTICOVID?

FIRENZE-PISTOIA. La nota della Cgil – che ci è stata prontamente inoltrata dal referente di zona – è davvero eloquente: è datata a ridosso della nostra comunicazione di denuncia di irregolarità che sono emerse nei tre plessi pistoiesi dell’Usl Centro: villa Ankuri, via S. Pertini e viale G. Matteotti, rimosse (ma in maniera parziale) a due giorni dall’uscita dell’articolo. Ma non è finita quì.

Due dirigenti dell’Asl sarebbero andati alla visita di Villa Ankuri: Renzo Ricci (direttore dei tecnici sanitari Usl Tc) e Mauro Margheri (direttore dei tecnici della prevenzione Usl Tc).

Ci viene anche riferito che nella ricognizione è emersa l’assenza di spogliatoio che è un’irregolarità pesantemente sanzionata dalla legge: per un’azienda normale (l’Usl è più uguale delle aziende private!) vige l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro (violazione dell’Art. 63, comma 1 in combinato disposto con l’Art. 64, comma 1, in riferimento al punto 1.12 dell’allegato IV del D. Lgs. 81/08). I riferimenti sono molto tecnici, ma, come vedete, la cacca c’è tutta. Brava Asl e bravo Morello Marchese: ma bravo anche l’ufficio stampa che – quando siamo dinanzi a certe situazioni – improvvisamente smette di «stromboviolinare»; in fondo cosa impedirebbe di mostrare alla gente anche queste “eccellenze” di chi fa rispettare le leggi agli altri, ma per sé si assolve e si santifica?

In merito alle telecamere delle quali la Cgil ha già protestato, cosa ci sarà scritto nel verbale redatto durante il sopralluogo? Quale misura di prevenzione e protezione contro il rischio da aggressione nel Dvr (documento valutazione rischi) elaborato per l’unità locale nei quattro anni trascorsi?

E il dirigente Maurizio Di Giusto Rspp di Pistoia, Prato ed Empoli (che pare abbia percepito una diaria giornaliera di 45 euro per il rischio Covid-19 come nei reparti di malattie infettive, ma che di fatto non c’era in tali reparti) cosa avrà mai indicato nel Dvr elaborato per Villa Ankuri: quali misure di prevenzione e protezione dai rischi?

Nel volantino Cgil si dice che “…il Dr. R. Ricci, assieme al Dr. M. Margheri, accettando l’invito che gli era stato rivolto dalla nostra Os, è venuto a visitare la sede di Villa Ankuri e ha avuto modo, tra l’altro, di riscontrare direttamente ciò che anche gli Rls Cgil hanno ripetutamente segnalato…”.

Pare dunque che gli Rls Cgil abbiano segnalato alla Direzione Asl Tc queste carenze “ripetutamente”:

– esistono i verbali di queste segnalazioni? – visto il rischio grave (che aveva permesso pure un’aggressione), come mai gli Rls non hanno fatto legittimamente ricorso allo Spill?

L’Ing. Massimo Selmi responsabile dello Spill di Pistoia e Valdinievole “salirà le scale” (come insegnava Enrico Rossi – ma forse solo per scherzo) dal procuratore Coletta o preferirà una omissione di atti d’ufficio e qualcosa d’altro? Per la sede di Viale Matteotti, sembra che dopo la nostra denuncia, si siano messi in moto i provvedimenti di adeguamento, ma con delle irregolarità residue:

– non si misura la temperatura all’ingresso – non ci sono dispenser di gel sanificante agli ingressi e nei punti di maggior contatto con il pubblico; – non sono approntate misure di distanziamento (es. strisce orizzontali) e barriere fisiche parafiato agli addetti amministrativi al front office

I Rls hanno segnalato, a Selmi, queste violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che lo stesso Spill sanziona quotidianamente nelle aziende dei cittadini comuni?

Anche in via Pertini, alla direzione di Asl, le cose sono davvero cambiate: adesso gli accessi sono controllati le misure di protezione sono quasi tutte rispettate anche se ci sono ancora delle irregolarità di percorso.

Ecco dimostrato quando si dice che il giornalismo è un “cane da guardia per la democrazia”!

Eppure questa vigilanza è quasi peggiore di quella contro il Covid. Non di rado, infatti, invece di ringraziarci, molti bravi cittadini (e per la maggior parte ferventi cattolici e/o democratici e/o ambedue) si divertono misericordiosamente a querelarci per invitarci gentilmente a smettere di additare le cose che non vanno…

