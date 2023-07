NOTTE ROSSA AVIS PISTOIA, OGGI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

PISTOIA. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento degli eventi in programma per la Notte Rossa di Avis Pistoia prevista per oggi giovedì 6 luglio, saranno attuate alcune modifiche alla viabilità del centro.

Nello specifico, in via Cavour, dalle 8 alla mezzanotte, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre dalle 20 alle 24 scatterà il divieto di transito.

In via Roma, piazzetta Romana, piazza della Sapienza, piazza San Leone, piazza dello Spirito Santo e piazza San Bartolomeo, dalle 16 alle 24 saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, per consentire l’installazione delle strutture necessarie e lo svolgimento della manifestazione.

In via Cino da Pistoia, via Buozzi, via Curtatone e Montanara e via Pacini (nel tratto dal civico 11 al 37), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 alle 24 al fine di consentire la sosta ai mezzi di servizio inerenti la manifestazione, a eccezione degli stalli numerati riservati a invalidi.

In via Cino da Pistoia, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, dalle 20 alle 24 saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito; le aree di circolazione in entrata e in uscita in corrispondenza delle intersezioni con tali strade saranno chiuse al transito tranne che per i residenti, che potranno beneficiare della restituzione del doppio senso di marcia.

Sarà consentito l’attraversamento di via Curtatone e Montanara da via dei Baglioni per accedere a via Cancellieri.

[comune di pistoia]