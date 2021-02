NOVE NEO ASSUNTI E NUOVO SEGRETARIO GENERALE IN PROVINCIA

Tra i vincitori di concorso un geologo, due ingegneri, due agenti della polizia provinciale, personale amministrativo e tecnico. Il benvenuto del presidente Luca Marmo anche alla dottoressa Norida Di Maio

PISTOIA. Un’iniezione di competenze aggiornate e di entusiasmo quella che arriva in Provincia con l’ingresso del nuovo Segretario generale Dott.ssa Norida Di Maio e con il reclutamento di nove neo assunti. Questa mattina il benvenuto dell’Amministrazione.

L’occasione ha consentito al Presidente Luca Marmo di presentare ufficialmente alla stampa anche il nuovo Segretario generale Dott.ssa Norida Di Maio. Classe 1969, madre di 3 figli, è figura di grande esperienza in materia di Enti Locali. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II ha conseguito nel 1997 l’abilitazione alla professione forense. Specializzata in Diritto Civile, con diploma conseguito presso l’Università di Napoli, ha tra i titoli anche il master in “Gestione delle risorse umane” presso Sogea Toscana e quello in “Management delle Amministrazioni Pubbliche” presso la SDA Bocconi di Milano.

Il Presidente Marmo ha anticipato che con l’approvazione del nuovo fabbisogno di personale la Provincia potrà prevedere entro un anno e mezzo l’ingresso di una decina di persone, prevalentemente amministrativi e anche tecnici.

