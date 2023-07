NOVITÀ LETTERARIE ED ESCURSIONI NELLA NATURA TRA GLI EVENTI DELLA SETTIMANA

Ecco i nuovi appuntamenti dell’Ecomuseo

ABETONE CUTIGLIANO. Un’altra settimana ricca di eventi per l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, con proposte per adulti e bambini dedicate a storia e natura.

Giovedì 27 luglio 2023 proseguono le escursioni in programma all’Orto Botanico Forestale di Abetone.

Questa volta la curatrice dell’Orto, Elena Micheluzzi, vi accompagnerà alla scoperta delle leggende popolari legate ai Sassi Scritti.

Un trekking facile ad anello, durante il quale si potranno osservare scritte, fiori, croci, incisi sulla pietra.

Un’occasione per parlare di storia, dell’utilizzo del bosco nei tempi passati e naturalmente per osservare le particolarità botaniche che si incontreranno lungo il percorso. Al termine dell’escursione, visita guidata all’Orto.

Ritrovo alle ore 10.30 all’ingresso dell’Orto Botanico Forestale di Abetone.

Costo a persona 10 € con prenotazione obbligatoria.

Il giovedì non è solo natura ma anche scienza!

Ai Giardini di Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, Gavinana – PT), sempre giovedì 27, alle ore 16.30, i piccoli scienziati, grazie al laboratorio Gemme della Terra: osserviamo e impariamo a riconoscere i minerali, potranno capire come riconoscere le meraviglie nascoste della Terra, comprendendone in modo semplice e divertente le principali caratteristiche e proprietà.

Potranno osservare al microscopio alcuni campioni e scoprire, grazie alla mostra allestita a Palazzo Achilli, la fluorescenza dei minerali!

L’attività, in collaborazione con l’Associazione Mineralogica Prato Pistoia, è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Costo a bambino 6 € con prenotazione obbligatoria.

Sabato 29 luglio 2023 doppio appuntamento con la letteratura.

Alle ore 16.30, presso il Polo Didattico di Fontana Vaccaia (Via Brennero 49, Abetone), Claudio Coppi

condurrà l’incontro dal titolo La farmacia dietro casa: quando le medicine si raccoglievano nell’orto, durante il quale parlerà del suo libro Natura medica. Passato e futuro della medicina popolare e racconterà di come l’uomo, per secoli, ha cercato di sfruttare le proprietà curative delle piante del proprio territorio, facendo riferimento alle specie che sono presenti nel vicino Orto Botanico Forestale di Abetone.

Dialogherà con l’autore Elena Micheluzzi, curatrice dell’Orto.

Alle ore 17.00, presso Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, Gavinana – PT), verrà presentato il libro Flavia Farina Cini nata Cantagalli. Teatro e artigianato artistico tra Firenze e la Montagna Pistoiese nella prima metà del Novecento; l’autrice Alessandra Bini Carrara ripercorrerà la storia di Flavia Cantagalli, poi sposata Farina Cini, che ha rappresentato a lungo un punto di riferimento sia per l’artigianato artistico, sia per l’attività teatrale, in un continuo intreccio tra le vicende della Montagna Pistoiese e quelle di Firenze. Modera il giornalista Mauro Banchini.

Per entrambi gli eventi l’ingresso è libero.

Per info e prenotazioni contattare il Numero Verde 800 974102.

Per rimanere aggiornati sugli eventi visitare il sito www.ecomuseopt.it