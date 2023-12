NULLA DI OFFENSIVO E DEGNO DI CENSURA NEI MANIFESTI DI PRO VITA&FAMIGLIA”

Bardelli (Movimento Indipendenza): “Vogliamo sperare e augurarci che non solo il sindaco, ma anche i consiglieri comunali di FdI prendano immediata e ferma posizione contro la irragionevole richiesta”

PISTOIA. La consigliera comunale del PD Antonella Cotti ha presentato in consiglio comunale a Pistoia un testo sottoscritto da tutte le forze politiche di opposizione per chiedere al sindaco Tomasi e alla giunta comunale la rimozione dei manifesti di Pro Vita &Famiglia, affissi negli spazi pubblici e lungo le vie della città. Si tratta di manifesti in cui campeggia la scritta “Basta confondere l’identità sessuale dei bambini nelle scuole. Stop gender e carriera alias”, con l’immagine delle gambe di un bambino con una calzatura da uomo e una calzatura da donna.

Francamente, in virtù dell’articolo 21 della nostra Costituzione, che sancisce e tutela la libertà di pensiero e di espressione, ci resta assai difficile capire il senso della richiesta della sinistra pistoiese.

Riteniamo infatti che non ci sia niente di offensivo, e quindi degno di censura, nel ricordare e sottolineare la libertà educativa dei genitori, così come sancita dall’art. 30 della carta costituzionale e dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’educazione dei bambini spetta prima di tutto ai genitori: I progetti didattici e educativi ispirati all’ideologia gender e la Carriera Alias, peraltro non ancora regolamentata da legge, non possono essere introdotti e imposti nelle scuole senza il consenso informato delle famiglie.

Vogliamo sperare e augurarci che non solo il sindaco, ma anche i consiglieri comunali di FdI prendano immediata e ferma posizione contro la irragionevole richiesta.

Elena Bardelli

Coordinatrice provinciale Movimento Indipendenza