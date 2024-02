nuoto pinnato. LA PRATESE MATILDE DEL GRECO SI LAUREA VICE CAMPIONESSA ITALIANA AI CAMPIONATI DI CATEGORIA

La gara si è svolta a Lignano Sabbiadoro il 10-11 febbraio scorso. Il prossimo obiettivo di Matilde i Campionati Italiani Assoluti

PRATO. Ancora un’affermazione per la pratese Matilde Del Greco, classe 2005, che ha conquistato un’importante argento ai primaverili dei Campionati italiani di categoria di nuoto pinnato, che si sono disputati gli scorsi 10 e 11 febbraio a Lignano Sabbiadoro. Matilde si laurea così vice-campionessa italiana nei 400 pinne, sfiorando per pochissimo il podio nei 200 pinne arrivando 4.10.

Ora però non c’è tempo per riposare sugli allori. Matilde Del Greco, attraverso una volontà e una determinazione di ferro, si sta allenando per migliorare le proprie prestazioni. I prossimi obiettivi, infatti, saranno i Campionati Italiani Assoluti e un’eventuale partecipazione alla Italy World Cup, poi, testa agli Italiani Estivi sia in vasca lunga che di fondo in lago, dove detiene il titolo di Campionessa Italiana di Categoria nei 3000 metri.

Tra i tanti impegni, Matilde quest’anno dovrà affrontare anche la maturità linguistica al Liceo Carlo Livi di Prato. «Non è semplice coniugare gli impegni sportivi con la scuola ma, grazie al sostegno della mia famiglia e dei professori del liceo linguistico “Carlo Livi” riesco a inseguire il mio sogno di nuotatrice», dice Matilde Del greco che appartiene alla società Virtus Buonconvento. «Grazie ai miei allenatori Stefano, Alessandro, Matteo, al preparatore atletico Giulio massaggiatore Roberto e la fisioterapista Gianna che mi aiutano a dare il meglio come atleta», conclude Matilde.