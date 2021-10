NUOVA CARTELLONISTICA PROVINCIALE DI CONFINE

La proposta avanzata dal Comitato provinciale area pratese

PRATO. Con una comunicazione scritta, il Comitato Provinciale Area Pratese chiede al Presidente della Provincia di Prato dott. Francesco Puggelli, un “restyling” della cartellonistica provinciale di confine, presentando un bozzetto dei nuovi cartelli ideato con la collaborazione del Gruppo Giovani dello stesso Cpap.

“Vogliamo valorizzare e rendere ben visibile il bellissimo stemma della nostra Provincia facendolo comparire sui cartelli di confine riportanti la dizione Prato su sfondo azzurro” dice Fabio Nesti, Presidente del Cpap.

“Il nostro Gruppo Giovani ha creato un bozzetto che è già al giudizio del Presidente della Provincia e che spero trovi il via libera, per dare maggior risalto all’emblema per eccellenza della nostra autonomia”.

Non si arresta l’incessante lavoro del nuovo Consiglio Direttivo Cpap guidato da Nesti, che sembra inarrestabile nelle proposte grandi e piccole per la valorizzazione dell’area Pratese.

