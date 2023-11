nuova casa di comunità. È CAMBIATA LA VIABILITÀ INTERNA DEL VECCHIO OSPEDALE 

Un nuovo cantiere al Misericordia e Dolce (via Cavour/via della Misericordia) comporta modifiche alla viabilità interna del vecchio ospedale riservata ai soli disabili con contrassegno e autorizzati (ambulanze, manutenzione, pulizie, ecc.).

PRATO. Sono partiti ieri i lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” di Prato eseguiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute.

Per consentire i lavori che proseguiranno fino al marzo 2026 sarà attivo il cantiere dei lavori in oggetto, presso il Presidio “Misericordia e Dolce” posto in Via Cavour 87 Prato e di conseguenza da ieri sono variate le modalità di accesso degli automezzi al presidio ed i percorsi di accesso all’area.

Gli ingressi carrabili saranno da via Cavour 87 (INGRESSO A) e dal via della Misericordia (INGRESSO B). I suddetti varchi dovranno essere utilizzati anche per le manovre di uscita dall’area.

Saranno consentiti accessi ai soli mezzi autorizzati ovvero: persone disabili con contrassegno in corso di validità, sosta breve, fornitori, auto aziendali, mezzi di volontariato per trasporto utenti, autoambulanze, servizio pulizie, servizio di manutenzione, servizio facchini, servizio corrieri.

Presso l’ingresso A dovranno transitare in entrata ed uscita: le ambulanze per soccorso e trasporto barellati presso le Cure Intermedie, le persone disabili, mezzi autorizzati per le soste brevi, i fornitori ed il servizio di manutenzione.

Presso l’ingresso B dovranno transitare in entrata ed uscita: mezzi delle associazioni di volontariato, le auto aziendali, le persone disabili, il servizio di pulizie, corrieri, facchini. No fornitori.

L’ingresso A sarà attivo H24, mentre l’ingresso B sarà attivo dalle ore 7,30-16,30 dal lunedì al venerdì; al di fuori di tale orario l’accesso sarà consentito mediante citofono presente sul varco.

È fatto divieto ai non autorizzati parcheggiare i propri mezzi privati. Il Servizio Vigilanza segnalerà ai dirigenti responsabili e all’area tecnica ogni violazione della presente disposizione.

