NUOVA DIRETTRICE DELLA SDS PISTOIESE: PRONTA LA PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Proposta alla carica la dottoressa Silvia Mantero

PISTOIA. In seguito alla conclusione dell’incarico del direttore della Società della Salute Pistoiese dottor Daniele Mannelli, avvenuto in data 31.10.2022, la Giunta Esecutiva della stessa SdS, così come previsto dalla Legge Regionale 40 del 2005, ha conferito alla presidente Anna Maria Celesti il mandato ad effettuare colloqui con candidati idonei alla nomina di direttore tra i soggetti in possesso dei requisiti ed iscritti nell’apposito elenco regionale.

Ieri la Presidente ha convocato la Giunta Esecutiva e dopo aver rendicontato sui colloqui effettuati fra i soggetti idonei, ha proposto alla carica di direttrice la dottoressa Silvia Mantero, già Coordinatore Sanitario della Zona di Pistoia e Direttore dell’Unità Funzionale Complessa Cure Intermedie e Unità di Valutazione della Azienda Usl Toscana Centro.

Si è proceduto quindi, come previsto dalla normativa, a comunicare tale proposta per l’intesa con il Presidente della Giunta Regionale. Una volta condivisa la proposta, il Presidente della Società della Salute Pistoiese Anna Maria Celesti procederà direttamente alla nomina ufficiale.

[carradori —sds pistoiese]