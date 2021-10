NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ MISTA: IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA

Sono 4 i punti all’ordine del giorno tra i quali l’approvazione del bilancio consolidato

PISTOIA. Oggi lunedì 4 ottobre torna a riunirsi il consiglio comunale in modalità mista e cioè in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia e anche in presenza nella sala Grandonio.

Sono 4 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni dopodiché l’aula dovrà discutere e approvare il bilancio consolidato 2020.

Si passa poi a due interpellanze. La prima è del consigliere comunale Giampaolo Pagliai di Forza Italia – Centristi per l’Europa relativa a “raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

La seconda è presentata dai consiglieri Antonella Cotti e Walter Tripi del Partito Democratico sulla “manutenzione del sistema gore nella valle della Bure”.

[comune di pistoia]