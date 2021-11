NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA

Quattro i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani lunedì 29 novembre

PISTOIA. Domani lunedì 29 novembre, a partire dalle 15, nuovo appuntamento con il consiglio comunale in modalità mista: in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia e anche in presenza nella sala Grandonio.

Sono quattro i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni dopodiché sarà la volta della discussione sulla nona variazione di bilancio. A seguire, l’interpellanza presentata dal consigliere Pagliai di Forza Italia – Centristi per l’Europa relativa a “servizio ufficio stampa del Comune di Pistoia” .

Chiude l’assemblea, la nomina del garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

