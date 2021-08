NUOVI DANNI PER L’ASSOCIAZIONE STREMAO, LA SOLIDARIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In poco più di un mese l’associazione pratese ha subito un furto e un incendio

PRATO. “Spero che quanto prima venga fatta chiarezza sulla dinamica dell’incendio al mezzo usato da Stremao per le consegne alle famiglie in difficoltà. All’associazione, al presidente e a tutti i volontari va la nostra solidarietà — dichiara il sindaco Matteo Biffoni —.

In poco più di un mese è il secondo episodio ai danni di una realtà che si impegna per gli altri con il supporto di donne e uomini che dedicano il proprio tempo per la comunità.

Quanto è accaduto lascia amareggiati, auspichiamo che quanto prima possa essere ricostruita la dinamica e individuati i responsabili“.

[edr — comune di prato]