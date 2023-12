NUOVO ASSETTO DELL’IPSSCS LUIGI EINAUDI

Concluso il trasferimento delle classi nei moduli antistanti il plesso dell’Ufficio Scolastico Provinciale di via Mabellini. Il dirigente scolastico ringrazia l’azienda Vannucci Piante

PISTOIA. Si sono oramai concluse le operazione di trasferimento delle classi del plesso storico presso la sede di Via Mabellini, dove una parte di alunni era già insediata nei locali del plesso dell’USP (Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia), mentre l’altra parte si è stabilita nei moduli antistanti l’edificio a partire da mercoledì 13 dicembre.

Al momento i locali interni dei moduli appaiono più adeguati, sufficientemente spaziosi da ospitare anche le classi più numerose dell’Istituto, e i servizi rispondenti alle esigenze degli alunni e delle alunne, pur avendo già richiesto all’Ente Provincia ulteriori miglioramenti per questa parte.

Per quanto riguarda l’esterno, sono al vaglio diversi progetti per migliorare l’estetica dei moduli, in particolare nel colore che da subito è stato evidenziato all’Ente Provincia di Pistoia come una delle diverse criticità da risolvere in modo coerente e tempestivo: su qualche punto si è visto l’intervento e un necessario adeguamento alle richieste della scuola, mentre per quanto riguarda il colore risulta evidente come sia necessario prevedere dei cambiamenti.

Preme evidenziare che, grazie alla generosità dell’azienda Vannucci Piante, la parte esterna è stata arredata con siepi che circondano i moduli, rendendo tutta l’area più gradevole: nel ringraziare per la donazione, si conferma l’impegno a mantenere il verde, curando con attenzione quanto ricevuto.

La scuola non avrebbe mai avuto la possibilità, con i fondi a disposizione, di predisporre una sistemazione così adeguata per tutta l’area e i nostri più sentiti ringraziamenti vanno alla Vannucci Piante.

Si ringraziano anche le famiglie, in particolare i genitori del Consiglio d’Istituto, che hanno collaborato attivamente con la scuola per la riuscita delle operazioni, in modo da garantire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse una collocazione idonea e adeguata per un proficuo lavoro scolastico anche nella nuova sede, che, se pur provvisoria, non può prescindere dall’essere un ambiente strutturato per il benessere dei ragazzi, delle ragazze, dei docenti e del personale ATA dislocato

Ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato tempestivamente ad alunni/alunne e alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Pignolo