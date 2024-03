nuovo assetto di via catani. NIGRO (FLANELLA NERA): L ’ENNESIMO SCIUPO DI SOLDI PUBBLICI

Avviata una petizione per chiedere un incontro con il sindaco Biffoni

PRATO. È un no deciso quello dei commercianti e residenti di Via Catani sull’ipotesi di ristrutturazione della strada.

Siamo scontenti, delusi e anche arrabbiati per l’ennesima scelta scellerata di bloccare le nostre attività.

La certezza di perdere clientela e fatturato in questo momento, cosi come già accaduto ai colleghi del Viale Montegrappa e la tanta paura che in un momento cosi delicato per l’economia locale il progetto possa scaturire in possibili chiusure e licenziamento dei dipendenti.

I nostri costi fissi nel periodo dei lavori resteranno invariati, mentre calerà e non poco il fatturato e il giro di clienti.

Anche i cittadini sono contrari.

La via Catani oggi è una arteria di sfogo per tutto il traffico che dal Viale della Repubblica si dirige verso viale Marconi e che da viale Marconi si dirige verso il centro.

Sia al mattino che al pomeriggio è già notevolmente intasata. Bloccarla significa andare nel caos più completo.

Non mettiamo in dubbio che forse dopo e solo dopo, la via possa apparire più bella, ma la forza di resistere è troppa.

I tempi lunghi. Chiediamo quindi di bloccare l’ennesimo sciupo di soldi pubblici fatti passare per finanziamento PNNR ma che andranno poi restituiti.

Si è intanto attivata la raccolta firme per richiedere un incontro con il Sindaco. I cittadini troveranno il modulo da firmare in tutte le attività commerciali presenti nella Via Catani. Portavoce di questo urlo di protesta è Il Candidato Sindaco Massimo Nigro

Flanella Nera

Lista Civica Prato

Ufficio stampa