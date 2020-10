nuovo dpcm. CONFESERCENTI PRATO: “UN COLPO MORTALE PER LA RISTORAZIONE, BAR E PUBBLICI ESERCIZI“

Il presidente Mauro Lassi: Questa volta non ci sono alibi

PRATO. Secondo Confesercenti Prato “Le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19 saranno l’ennesimo colpo per commercio, turismo e somministrazione, che potrebbe causare la chiusura di altre 20mila attività, portando da 90 a 110mila le cessazioni di impresa previste quest’anno. ”

In particolare per la ristorazione, bar e pubblici esercizi è un colpo mortale, un colpo per centinaia di migliaia di imprese, ad alcuni milioni di lavoratori, alla fiducia del paese”.

Da parte sua il presidente Mauro Lassi sottolinea: “Questa volta non ci sono alibi, conosciamo gli effetti devastanti del lockdown sulla platea delle attività che saranno chiuse totalmente o parzialmente dal decreto. Sono necessarie scelte non dettate solo dall’emergenza o dall’onda emotiva di queste ore, ad esempio su trasporti, scuola ed economia, ma equilibrate e mirate ad evitare un tracollo economico e sociale, mantenendo sotto controllo il sistema sanitario, perché la tutela sanitaria di ogni cittadino è la priorità, ma coniugarla con scelte che non distruggano l’economia è la vera sfida.

Come Confesercenti abbiamo chiesto e chiederemo con forza e in tutte le sedi possibili, che per tutte queste imprese, entro poche ore, arrivino veri e proporzionati contributi di ristoro e dopo, solo dopo, i divieti. Questa volta per le imprese del commercio, turismo e servizi, già pesantemente provate da mesi difficilissimi, non ci può essere altra versione accettabile, per noi, i nostri dipendenti, le nostre famiglie, per le nostre imprese”.

[confesercenti prato]