NUOVO PUNTO VACCINALE ANTI COVID NEL DISTRETTO DI BOTTEGONE

Garantirà 420 somministrazioni a settimana

PISTOIA. Un nuovo Spoke per la vaccinazione anti—Covid-19 apre da giovedì prossimo nel distretto di Bottegone. Gli appuntamenti per le somministrazioni nel nuovo punto vaccinale della zona distretto pistoiese sono già prenotabili.

Le somministrazioni saranno effettuate nei giorni di lunedì e venerdì con apertura sia al mattino (8,30-13,30) sia nel pomeriggio (14,30-19,30) nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì nel pomeriggio (14,30-19-30).

Nel distretto di Bottegone è prevista l’inoculazione di 420 dosi a settimana che vanno a sommarsi a quelle che vengono attualmente effettuate nei presidi della rete territoriale.

Il nuovo Spoke si affianca agli altri presidi territoriali individuati dalla direzione della zona distretto di Pistoia per l’attività vaccinale: l’Hub di San Biagio, le Case della Salute di Quarrata e Agliana ed il presidio integrato ospedale — territorio (Piot) di San Marcello-Piteglio.

La Campagna di immunizzazione contro il Covid-19, sia per le prime e seconde dosi sia per la somministrazione della dose booster, anche nell’area pistoiese prosegue e si avvicina sempre di più al luogo di residenza del cittadino. L’Azienda ha preso contatto con il Comitato delle Associazioni Territoriali di Bottegone per chiedere il supporto del Volontariato locale per funzioni di accoglienza ai cittadini.

[asl toscana centro]