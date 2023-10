NUOVO RICONOSCIMENTO PER MANTECO: L’AZIENDA DI MONTEMURLO VINCE “TOP 100 PERFORMANCE” AL SUSTAINABILITY AWARD 2023

Il sindaco Calamai ha espresso la sua soddisfazione per questo nuovo riconoscimento all’azienda montemurlese che ha fatto della sostenibilità un vero “marchio di fabbrica”

MONTEMURLO. Nuovo importante riconoscimento per la Manteco. Dopo il “Climate Action Award” ai Sustainable Fashion Awards, la storica azienda tessile montemurlese è di nuovo sul podio per la moda sostenibile. Manteco ha vinto infatti il “Top 100 Performance” alla terza edizione dei Sustainability Award 2023 sponsorizzati da Kon Group, Altis Università Cattolica e Reprisk.

La premiazione si è svolta a Milano, nella sede di Borsa italiana nei giorni scorsi. Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso la notizia con grande soddisfazione ed ha detto:«Un’altra importante conferma per un’azienda che ha fatto della sostenibilità ambientale e della moda responsabile un vero marchio di fabbrica.

Un bel riconoscimento per l’impegno e la lungimiranza che la famiglia Mantellassi mette ogni giorno nel lavoro. Un orgoglio anche per tutto il nostro distretto tessile, capace, attraverso aziende come la Manteco, di esprimere eccellenza e attenzione alle tematiche ambientali».

[masi —comune di montemurlo]