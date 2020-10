odontopediatria. GRANDE SUCCESSO DEL PERCORSO SANITARIO GRATUITO CHE RIPORTA IL BIMBO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Le prossime date degli Open Day a Pistoia

PISTOIA. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria (o forse proprio per questo), Pistoia e la Piana pistoiese/pratese, la Valdinievole e la montagna hanno risposto con entusiasmo all’appello di “Odontopediatria”, il nuovo servizio gratuito rivolto a genitori e bambini dai 5 agli 11 anni promosso da PediatraPiù che punta al benessere dell’infanzia.

I primi Open Day, tenutisi al Cocchi Dental Building in Via Copernico 22 a Pistoia, hanno riscosso un notevole successo di partecipanti e gradimento proprio per la visione all’avanguardia del progetto: un approccio multidisciplinare nell’osservazione dei bimbi, con particolare attenzione alla salute del cavo orale.

L’esperienza degli operatori presenti (psicologo, logopedista, osteopata, nutrizionista e odontoiatra) ha rispettato la specificità pediatrica, aiutando i genitori a comprendere e condividere le necessità di crescita del figlio in un momento storico che ci rende estremamente fragili.

La pandemia di Covid-19 si è rivelata un eccezionale acceleratore alla necessità di prestare attenzione al bambino, che ha sopportato e sopporta il peso di quanto sta accadendo e che sempre più risulta vittima di stress.

Questa fase storica è particolarmente delicata e va affrontata con la massima serietà e professionalità: ecco che “Odontopediatria” pone la massima attenzione alle misure anti Covid-19 per garantire sicurezza a pazienti e operatori, ma non solo. Gioca sui fattori accoglienza e disponibilità, perché ha a cuore la collettività e soprattutto l’integrità dei più piccoli.

Le date dei prossimi Open Day saranno le seguenti: sabato 7 novembre (9-13), giovedì 12 (14.30-18.30) e sabato 21 (9-13) al Centro Cocchi – PediatraPiù, in Via Copernico 22 a Pistoia.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare (o inviare un messaggio tramite Whatsapp) il numero 371 3016685.

[pediatriapiù]